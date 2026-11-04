La Pace di Castelfiorentino dopo Montaperti: due fine settimana di celebrazioni

Montaperti, si avvicina la ricorrenza della “Pace” siglata a Castelfiorentino il 25 novembre 1260, a conclusione della sanguinosa battaglia tra Guelfi e Ghibellini, e il Comune si appresta a ricordarla con tre appuntamenti, che si svolgeranno in due fine settimana: il 14-15 novembre e il 21-22 novembre.

Il primo evento in calendario (sabato 14 e domenica 15 novembre) è il Torneo delle Torri, 5° Memorial Carlo Desideri, un torneo di combattimento medioevale che si svolgerà nella Palestra della Scuola media “O. Bacci” (viale Di Vittorio) a partire da sabato mattina, a cura dell’associazione “Iron Tower” (orario; sabato 9-13/14.30-19, domenica 9-13/14.30-16 – ingresso libero). Domenica, alle 9.30, si terrà un ricordo di Carlo Desideri, castellano e presidente dell’associazione tragicamente scomparso nel febbraio 2022.

Sabato 21 novembre, al Ridotto del Teatro del Popolo (dalle ore 17.00), è in programma il conferimento del Premio per la Pace “Romanello Cantini. Fabbricanti di Arcobaleni” (IV edizione), che ogni viene assegnato a chi si è impegnato a fondo per promuovere i valori di pace. Dopo un’attenta valutazione, la Giuria ha deciso di conferire il Premio a Franco Vaccari, fondatore e presidente di “Rondine. Cittadella della Pace”, organizzazione impegnata nella “trasformazione creativa” dei conflitti armati nel mondo, attraverso una metodologia che mira alla decostruzione dell’immagine del nemico.

Nel corso della serata, in cui si alterneranno gli interventi della Sindaca, Francesca Giannì, dell’Assessore alla Cultura, Franco Spina, e di Lapo Cantini (Associazione “Romanello Cantini”), il giornalista Andrea Fagioli dialogherà con Franco Vaccari a proposito del suo ultimo libro “Imprese di pace. Capriole di business per ripensare l’economia delle relazioni”, un manifesto culturale per un’economia capace di sperimentare percorsi inediti e costruire pace a partire dalle imprese. Al termine, conferimento del Premio e conclusioni a cura di Daniela Casagli (presidente dell’associazione “Romanello Cantini”)

Domenica 22 novembre, infine, presso la Sala Parlavecchia del Centro Culturale “Cambio”, convegno su “Culture e educazione della Pace” organizzato in collaborazione con la Società Storia della Valdelsa e le Università di Pisa, Firenze, Siena. Il convegno prenderà il via alle ore 10.00 con i saluti istituzionali della Sindaca, Francesca Giannì, dell’Assessore alla Cultura, Franco Spina, e della Presidente della SSV, Sabina Spannocchi; a seguire l’introduzione di Fabio Dei (Università di Pisa). La prima sessione del convegno contempla le relazioni sulle “Culture della Pace nella storia contemporanea” (interventi di Dimitri D’Andrea, Pietro Finelli e Sonia Paone) e, nel pomeriggio (dalle 14.30) la seconda sessione sul tema “Educare alla Pace” (relazioni di Lorenzo Urbano, Sandra Risucci, Erammo Orlando). Dopo il dibattito, conclusioni a cura di Pietro Clemente (Università di Firenze)

“Nel ricordo di questa Pace storica – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - la nostra città si prepara di nuovo ad accogliere la memoria di quella Concordia, con un evento rinnovato su due fine-settimana e alcuni focus importanti sul territorio (il Premio della Pace "Romanello Cantini" e il convegno al Centro Culturale “Cambio”). Perché se è fondamentale dare valore al presente attraverso il passato, è altrettanto importante riconoscere il potere della cooperazione, primo passo verso la costruzione della Pace e l'affermazione della Cultura, l'unico, infallibile antidoto contro la barbarie. Seminare umanità è coltivare la pace”

Per info dettagliate sul programma: ufficio turistico Castelfiorentino (0571.629049) www.comune.castelfiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa