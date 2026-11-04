“Libro Bianco per una Toscana accogliente, solidale e plurale": a Prato la terza tappa del percorso partecipativo

Domani, giovedì 5 novembre, terza tappa del percorso partecipativo promosso dall’assessora con delega ad accoglienza e immigrazione Alessandra Nardini per il nuovo “Libro Bianco per una Toscana accogliente, solidale e plurale - Buone pratiche e proposte per l’inclusione delle persone con background migratorio”.

Il penultimo dei quattro appuntamenti si terrà all’Officina Giovani di Prato (piazza dei Macelli 4), dopo quelli di Livorno e Siena e prima della tappa finale a Pisa.

In questa occasione temi cardine saranno la formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro, il contrasto dello sfruttamento lavorativo.

Al via dalle 10, la tappa vedrà in apertura l’intervento introduttivo dell’assessora Alessandra Nardini, preceduto dal saluto del vicesindaco con delega alle politiche per l'immigrazione del Comune di Prato, Diego Blasi. A seguire gli interventi della vicepresidente della giunta regionale Mia Diop e dell'assessore con deleghe a formazione professionale e lavoro Alberto Lenzi.

Come di consueto, dopo la sessione iniziale, i lavori proseguiranno attraverso quattro tavoli tematici paralleli che avranno al centro: formazione, orientamento e competenze; inserimento lavorativo e presa in carico sociale-lavoro; lavoro dignitoso, promozione della legalità e contrasto dello sfruttamento lavorativo; imprese, reti territoriali e sviluppo locale.

Il percorso partecipativo verso il “Libro Bianco” è realizzato con ANCI Toscana e con il contributo dell’Osservatorio Sociale Regionale. Ha un duplice obiettivo: da un lato, punta a raccogliere, mettere a sistema e rafforzare le migliori esperienze toscane di inclusione e cittadinanza attiva; dall’altro fungere da stimolo a livello nazionale ed europeo per rivedere e modificare norme che spesso non aiutano ma ostacolano questi percorsi e la costruzione di una società plurale.

Il percorso coinvolge Enti locali, istituzioni, Terzo settore, associazioni, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati. E si inserisce all’interno di un lavoro corale, che coinvolge più assessorati e direzioni regionali, ciascuno per le proprie competenze, sviluppandosi nei territori in momenti di confronto con tutti i soggetti a vario titolo impegnati nei percorsi di accoglienza e inclusione.

Il prossimo e ultimo appuntamento e la partecipazione online:

• 18 novembre 2026 – Pisa (Officine Garibaldi): “Istruzione, nuove generazioni e cittadinanza attiva”, con focus su servizi educativi, scuola, inclusione scolastica, territorio e comunità educante, università e alta formazione, cittadinanza attiva, partecipazione e comunità, giovani, nuove generazioni, sport e cultura.

In parallelo allo svolgimento di ciascun incontro territoriale, l'assessorato all'accoglienza e immigrazione, al fine di garantire la massima partecipazione possibile, ha attivato una casella e-mail dedicata, aperta a cittadine, e cittadini, Enti e associazioni, attraverso la quale sarà possibile inviare ulteriori contributi scritti, osservazioni e proposte, ampliando così le opportunità di confronto anche rispetto a coloro non hanno potuto e non potranno essere presenti fisicamente agli eventi, oppure a chi vuole integrare il proprio contributo.

Scarica il programma: della tappa di Prato

Fonte: Regione Toscana

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