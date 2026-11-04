Maltratta un'anziana parente: 62enne allontanato da casa con braccialetto elettronico

Minacce, vessazioni e maltrattamenti ripetuti nel tempo ai danni di una familiare convivente. Applicato il Codice rosso, disposto anche il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati
Un uomo di 62 anni residente a Piombino, in provincia di Livorno, è stato sottoposto a una misura cautelare per presunti maltrattamenti nei confronti di un'anziana parente convivente. Il provvedimento è stato disposto nell'ambito di un procedimento avviato con l'attivazione del Codice rosso, dopo le prime segnalazioni ricevute all'inizio della scorsa estate.
Al termine delle indagini, i carabinieri di Piombino hanno eseguito la misura che prevede l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, oltre all'applicazione del braccialetto elettronico.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'anziana sarebbe stata vittima di minacce, vessazioni e maltrattamenti ripetuti nel tempo da parte del familiare convivente.
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