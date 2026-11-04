Mps, Giani annuncia un incontro con la sindaca di Siena per discutere il futuro della banca

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, raccogliendo l'appello della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, annuncia che nei prossimi giorni incontrerà la stessa sindaca e la presidente della Provincia di Siena per definire un fronte comune istituzionale sul futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena. "Era necessario, dopo l'Assemblea dei soci del 29 ottobre, che ci fossero le condizioni per esaminare con attenzione il nuovo scenario", dichiara Giani. "Perché è indubbio che oggi ci troviamo di fronte a uno scenario nuovo, dopo che le proposte avanzate da Lovaglio all'Assemblea del Monte dei Paschi non sono state accolte".

Il presidente ribadisce con chiarezza le priorità della Regione: "La difesa dell'identità storica dell'istituto, la tutela dei posti di lavoro e la salvaguardia del patrimonio di competenze e know-how maturato in oltre cinque secoli di storia. Sono assolutamente convinto che sia necessario che Regione, Provincia e Comune si riuniscano", prosegue Giani. "Lo faremo a stretto giro di posta: ci sintonizzeremo nelle prossime ore per fissare l'incontro".

La Regione Toscana, conclude il presidente, "continuerà a seguire con la massima attenzione l'evolversi della vicenda, in raccordo con gli enti locali e con le parti sociali, a tutela di un presidio economico, finanziario e identitario fondamentale per Siena e per l'intera Toscana".

Fonte: Regione Toscana

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