Calcio in lutto, è morto Bernardo Rogora: uno dei protagonisti del secondo scudetto viola

Cronaca Firenze
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(foto da Ac Fiorentina)

Aveva 87 anni, in maglia viola collezionò 173 presenze e 5 gol. Conquistò anche una Coppa Italia e una Mitropa Cup

È scomparso all'età di 87 anni Bernardo Rogora, tra i protagonisti del secondo scudetto della Fiorentina, conquistato nella stagione 1968-69. Terzino destro, nato a Solbiate Olona, in provincia di Varese, l'8 novembre 1938, ha vestito la maglia viola per cinque stagioni, collezionando 173 presenze e 5 reti.

Con la Fiorentina ha conquistato, oltre allo storico scudetto del 1969, anche una Coppa Italia nella stagione 1965-66 e una Mitropa Cup nel 1966. Il suo debutto in Serie A con la maglia viola risale al 29 agosto 1965, nella partita contro il Genoa disputata a Marassi.

La società viola ha espresso il proprio cordoglio con un comunicato, ricordando Rogora come "l'eroe del secondo Scudetto viola".

Nel corso della carriera ha vestito anche le maglie di Brescia, Salernitana, Pro Patria, Gallaratese e Padova.

(foto da Ac Fiorentina)

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