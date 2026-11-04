Quattro 'Spazi Giò' a Firenze, al servizio di giovani e adulti contro le dipendenze

Hanno due punti di forza: gli operatori specializzati agli sportelli di ascolto e l’apertura presso le Case della Comunità, con il valore della rete con i medici di medicina generale e gli altri specialisti. E, forse, anche un terzo: l’accesso libero. Gli Spazi Giò sono attivi in quattro sedi a Firenze, l’ultima resa operativa presso la Casa della Comunità di viale Europa.

Sono Sportelli di ascolto, consulenza, informazione e orientamento dedicato a minori, giovani e adulti di riferimento, per problematiche legate non solo all’utilizzo di sostanze psicoattive ma anche a dipendenze comportamentali (come disturbi causati da iperconnessione ad internet, gioco d’azzardo online, gaming problematico, dipendenza da smartphone).

Il progetto è promosso dai Servizi per le Dipendenze dell'Azienda Usl Toscana centro in collaborazione con l’Associazione Progetto Villa Lorenzi di Firenze. Lo Spazio Giò è aperto, con accesso libero o su appuntamento. A Firenze è attivo in quattro Case di Comunità nei seguenti giorni e orari:

-Casa della Comunità Le Piagge il primo martedì del mese dalle 16.30 alle 18.30

-Casa della Comunità Morgagni il terzo giovedì del mese dalle 16.30 alle 18.30

-Casa della Comunità Dallapiccola il primo e terzo mercoledì dalle 8.30 alle 10.30

-Casa della Comunità Viale Europa il secondo giovedì del mese dalle 15.30 alle 17.30

“I Servizi per le Dipendenze - dichiara Adriana Iozzi, Direttore del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) Firenze Centro di Asl Toscana centro - si domandano come intercettare il “sommerso” di questi minori e giovani consumatori che fanno fatica ad accedere ai Servizi pubblici. Ci poniamo anche l’obiettivo di intervenire precocemente sul disturbo in modo tale che anche la prognosi sia più favorevole. Agli sportelli i giovani trovano operatori del servizio per le dipendenze dei quartieri insieme ad operatori specializzati dell’Associazione 'Progetto Villa Lorenzi'. Le consulenze sono rivolte anche ai familiari degli adolescenti”.

Per maggiori informazioni e contatti: 335394992

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa

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