Rapina in gioielleria a Montecatini, estradato dalla Svizzera e arrestato l'ultimo indagato

È stato estradato dalla Svizzera e arrestato in Italia il quarto e ultimo presunto componente della banda ritenuta responsabile della rapina messa a segno il 26 maggio 2021 in una gioielleria del centro di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Si tratta di un 59enne di nazionalità lituana, trasferito nel carcere di Prato dopo l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.

L'uomo era stato arrestato in Svizzera nel 2023 per un altro reato. A seguito dell'estradizione, la polizia italiana ha dato esecuzione al provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti nell'ambito dell'inchiesta sulla rapina.

Il colpo aveva fruttato un bottino stimato in 250mila euro, composto da orologi, monili d'oro e altri gioielli. Gli altri tre presunti componenti del gruppo erano già stati individuati: i primi due, che nel frattempo avevano lasciato l'Italia, erano stati arrestati pochi mesi dopo in Danimarca e Lituania e successivamente estradati. Il quarto uomo, ritenuto dagli inquirenti il presunto basista, era stato invece fermato nel febbraio 2022 dalla Polfer a Genova.

Con l'arrivo in Italia del 59enne si è conclusa la fase di individuazione e arresto dei quattro presunti partecipanti alla rapina.

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