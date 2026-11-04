Resta in carcere il 29enne accusato dell'omicidio nel parcheggio di San Zeno

Resta in carcere il 29enne indagato per l'omicidio del consulente di 61 anni, originario di Milano e residente a Castiglion Fiorentino, ucciso con un colpo alla testa durante una lite scoppiata nella notte di Halloween a San Zeno, nel comune di Arezzo.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il giovane, conosciuto in città come Alexandra e assistito dall'avvocato Federica Valeriani, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha confermato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, autorizzando anche il trasferimento dell'indagato in un'altra struttura penitenziaria, ritenuta più adeguata.

All'udienza era presente il sostituto procuratore Marco Dioni, che coordina le indagini sul delitto.

Nel pomeriggio è previsto l'esame autoptico sul corpo della vittima. L'accertamento è stato affidato alla dottoressa Andrea Paterna, dell'Istituto di medicina legale di Siena.