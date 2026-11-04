Malori alla Rsa Casa Serena di Mezzana: sette ospiti ricoverati, morto un 94enne

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Accertamenti di Asl e Nas dopo i disturbi gastrointestinali che hanno colpito anche quattro dipendenti. Tra le ipotesi un virus o un'intossicazione alimentare

"Presso la Rsa Casa Serena di Mezzana sono in corso gli accertamenti di Asl, Nas e autorità competenti in seguito ai casi di disturbi gastroenterici che hanno colpito alcuni ospiti e dipendenti". A renderlo noto è la Diocesi di Prato in merito ai fatti avvenuti nella notte tra il 3 e il 4 novembre, quando alcuni ospiti hanno accusato forti problemi gastrointestinali.

"Nelle stesse ore un 94enne con gravi patologie è andato in arresto cardiaco ed è deceduto nonostante il pronto intervento delle infermiere - prosegue la nota della Diocesi -. Le cause dell'arresto cardiaco sono in fase di accertamento".

A seguito dell'immediata chiamata al 118, "è stato deciso il ricovero in ospedale di tre ospiti nel corso della mattinata e di altri quattro nel pomeriggio, mentre ulteriori tre ospiti con sintomi più lievi sono rimasti nella struttura", dove soggiornano complessivamente 38 persone.

Anche quattro dipendenti, su un totale di 35, hanno accusato malori simili. Tra le possibili cause dei disturbi ipotizzate dal medico del 118, riferisce la Diocesi, "oltre alla diffusione di un virus acuto, vi è anche l'intossicazione alimentare e sono stati conseguentemente avviati accurati controlli in tutta la struttura a cura di Asl e Nas con avvio della relativa indagine di rito".

Tutti gli ospiti e i dipendenti presenti nella struttura sono stati sottoposti ai tamponi del caso. Sono stati inoltre effettuati campionamenti dell'acqua, della cucina e degli ambienti.

Per chiarire con certezza l'origine dei malori, l'Asl effettuerà da domani le verifiche sui tamponi. I risultati saranno resi noti entro 48-72 ore.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
2 Novembre 2026

Rapina a mano armata in una sala scommesse a Prato, tre giovani arrestati in Brianza

Tre giovani di 18, 19 e 20 anni, residenti ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza, sono stati arrestati con l'accusa di aver partecipato a una rapina a mano [...]

Prato
Cronaca
30 Ottobre 2026

Sciopero generale, migliaia in corteo a Prato

Anche Prato si è mobilitata in occasione dello sciopero generale indetto dal sindacalismo di base, con una manifestazione che ha portato in strada migliaia di persone. Secondo le stime diffuse [...]

Prato
Cronaca
30 Ottobre 2026

Blitz in cinque confezioni a Prato: sequestrato un intero complesso produttivo

Blitz interforze nella mattinata del 29 ottobre in cinque aziende tessili gestite da imprenditori cinesi a Prato. Il bilancio dei controlli è di cinque attività sospese, 20 lavoratori non regolarmente [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina