Malori alla Rsa Casa Serena di Mezzana: sette ospiti ricoverati, morto un 94enne

"Presso la Rsa Casa Serena di Mezzana sono in corso gli accertamenti di Asl, Nas e autorità competenti in seguito ai casi di disturbi gastroenterici che hanno colpito alcuni ospiti e dipendenti". A renderlo noto è la Diocesi di Prato in merito ai fatti avvenuti nella notte tra il 3 e il 4 novembre, quando alcuni ospiti hanno accusato forti problemi gastrointestinali.

"Nelle stesse ore un 94enne con gravi patologie è andato in arresto cardiaco ed è deceduto nonostante il pronto intervento delle infermiere - prosegue la nota della Diocesi -. Le cause dell'arresto cardiaco sono in fase di accertamento".

A seguito dell'immediata chiamata al 118, "è stato deciso il ricovero in ospedale di tre ospiti nel corso della mattinata e di altri quattro nel pomeriggio, mentre ulteriori tre ospiti con sintomi più lievi sono rimasti nella struttura", dove soggiornano complessivamente 38 persone.

Anche quattro dipendenti, su un totale di 35, hanno accusato malori simili. Tra le possibili cause dei disturbi ipotizzate dal medico del 118, riferisce la Diocesi, "oltre alla diffusione di un virus acuto, vi è anche l'intossicazione alimentare e sono stati conseguentemente avviati accurati controlli in tutta la struttura a cura di Asl e Nas con avvio della relativa indagine di rito".

Tutti gli ospiti e i dipendenti presenti nella struttura sono stati sottoposti ai tamponi del caso. Sono stati inoltre effettuati campionamenti dell'acqua, della cucina e degli ambienti.

Per chiarire con certezza l'origine dei malori, l'Asl effettuerà da domani le verifiche sui tamponi. I risultati saranno resi noti entro 48-72 ore.

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