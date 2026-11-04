Santa Maria a Monte celebra le Forze Armate insieme agli studenti

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte invita l’intera cittadinanza, le associazioni del territorio e le realtà istituzionali e civili a partecipare alle celebrazioni in programma domenica 8 novembre 2026.

Una ricorrenza carica di significato storico e civile, che rappresenta l’occasione per rinnovare la memoria del sacrificio di chi ha lottato per l’unità e la libertà del Paese, e per esprimere riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che, ogni giorno, servono l’Italia indossando una divisa, con spirito di servizio e dedizione.

Il programma della giornata

10.45 – Ritrovo delle Autorità presso il Palazzo Comunale .

– Ritrovo delle presso il . 11.00 – Celebrazione della Santa Messa presso la Collegiata “San Giovanni Apostolo ed Evangelista”.

– Celebrazione della presso la Collegiata “San Giovanni Apostolo ed Evangelista”. 12.00 – Corteo commemorativo per le vie del Centro Storico e deposizione delle corone presso il Parco della Rimembranza e il Monumento ai Caduti.

A seguire, in Piazza della Vittoria, si terranno il discorso celebrativo delle autorità e una riflessione degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci”, come momento di partecipazione attiva delle nuove generazioni. La cerimonia sarà accompagnata dalla Premiata Filarmonica “Giuseppe Verdi”, che offrirà un servizio musicale solenne lungo tutto il percorso.

A chiusura della mattinata, una delegazione si recherà a San Donato e Montecalvoli per la deposizione delle corone ai rispettivi Monumenti ai Caduti. La ricorrenza del 4 Novembre è un momento di raccoglimento e riconoscenza verso coloro che hanno reso possibile l’Italia unita e libera. In questa data ricordiamo in particolare l’Armistizio del 1918 che pose fine alla Prima Guerra Mondiale, segnando l’annessione di Trento e Trieste e dando corpo all’ideale nazionale di un Paese finalmente unito.

L’Amministrazione Comunale, nella persona del sindaco Manuela Del Grande, coglie questa occasione per rinnovare il proprio sostegno e la propria gratitudine alle Forze Armate, presidio della democrazia e della sicurezza, impegnate non solo nella difesa dei confini ma anche in numerose missioni di pace e attività a supporto della collettività. Il loro operato, spesso silenzioso ma fondamentale, rappresenta un esempio di professionalità, altruismo e fedeltà ai valori della Repubblica.

Fonte: Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

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