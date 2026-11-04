"Se domani non torno", il film su Giulia Cecchettin al Pacini di Fucecchio

Il Nuovo Cinema Teatro Pacini di Fucecchio propone, dal 5 novembre, Se domani non torno, il film diretto da Paola Randi e ispirato alla storia di Giulia Cecchettin. L’iniziativa è organizzata dal Teatrino dei Fondi, in collaborazione con il Comune di Fucecchio, con l’Assessorato alle Pari Opportunità. La scelta di programmare Se domani non torno si inserisce in un percorso culturale e di sensibilizzazione che il Teatrino dei Fondi porta avanti da anni, attraverso una programmazione attenta ai temi sociali, educativi e alle questioni più urgenti del quotidiano.

Un impegno consolidato che riconosce al Nuovo Teatro Pacini un ruolo che va oltre quello di semplice luogo di spettacolo e intrattenimento, affermandone la funzione di presidio culturale, spazio di incontro, dialogo e crescita collettiva.

Se domani non torno, tratto dal libro Cara Giulia di Gino Cecchettin con Marco Franzoso, racconta la vicenda di Giulia Cecchettin, la cui tragica scomparsa, nel novembre 2023, ha profondamente segnato il Paese. Attraverso la storia di una famiglia come tante, improvvisamente travolta da un dolore inimmaginabile, il film restituisce il percorso di chi ha trovato la forza di trasformare una tragedia privata in un impegno pubblico per il cambiamento. Una testimonianza che invita a interrogarsi sulla violenza contro le donne, sulla cultura del possesso e sulla necessità di promuovere relazioni fondate sul rispetto e sulla libertà.

Nuovo Cinema Teatro Pacini di Fucecchio

Con particolare attenzione alle nuove generazioni, il film sarà proposto anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, a partire dall’Istituto Checchi di Fucecchio.

L’obiettivo è offrire ai ragazzi e alle ragazze un’opportunità per approfondire questioni fondamentali come l’educazione affettiva, il rispetto reciproco, la libertà individuale e il riconoscimento di comportamenti e dinamiche relazionali problematiche. In questo contesto, il linguaggio cinematografico, come lo spettacolo dal vivo e la cultura in generale, diventa uno strumento prezioso per stimolare il pensiero critico e contribuire alla prevenzione della violenza di genere, attraverso un lavoro educativo che coinvolge le nuove generazioni.

La proiezione di giovedì 5 novembre, alle ore 21:00, vedrà inoltre la collaborazione con la Libreria Blume con la partecipazione del Circolo di lettori e lettrici. Giovedì 5 novembre il biglietto ridotto è previsto anche per i soci Unicoop Firenze.

Il film Se domani non torno sarà in programmazione al cinema di Fucecchio anche la prossima settimana.

PROGRAMMAZIONE al Nuovo Teatro Pacini

dal 5 all’11 novembre:

Giovedì 5 novembre – ore 21:00

Venerdì 6 novembre – ore 21:00

Sabato 7 novembre – ore 18:00 e 21:00

Domenica 8 novembre – ore 18:00 e 21:00

Mercoledì 11 novembre – ore 21:00

Nuovo Cinema Teatro Pacini

Biglietti

Intero 8,50 € | Ridotto 6,50 €

Info e prenotazioni: info@nuovoteatropacini.it, tel. 0571 540870, 353 4104119

Fonte: Teatrino dei fondi

Notizie correlate