Tenta di strappare un anello a un'anziana di 82 anni a Firenze: arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Firenze con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver cercato di sottrarre un anello d'oro a una donna di 82 anni. L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì 29 ottobre 2026 in viale Fratelli Rosselli, nei pressi della fermata della tramvia Porta al Prato. A intervenire sono stati i carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella, che hanno bloccato il sospettato in flagranza di reato.

L'uomo, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine, si sarebbe avvicinato improvvisamente all'automobile dell'anziana, ferma in sosta con il finestrino parzialmente aperto. Secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe introdotto entrambe le braccia nell'abitacolo, afferrando con forza il polso sinistro della conducente e tentando di sfilarle dal dito un anello in oro.

La donna, in quel momento al telefono con il figlio e in attesa di un'amica, è stata sorpresa dall'aggressione. I carabinieri, impegnati in un servizio di pattuglia, avevano notato la scena e sono intervenuti rapidamente, interrompendo il tentativo di rapina e arrestando il ventottenne.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Sollicciano. Dopo l'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

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