Olio: dal 6 all'8 novembre in Valdisieve torna SI.EVO

Torna dal 6 all’8 novembre 2026 la seconda edizione di SI.EVO – Festival dell’Olio, la manifestazione dedicata alla promozione dell’olio extravergine d’oliva e delle eccellenze enogastronomiche e paesaggistiche della Valdisieve, che coinvolge i comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina. L'iniziativa, pensata per famiglie, appassionati e operatori del settore è stata presentata mercoledì 4 novembre nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. Un programma ricco volto a valorizzare la tradizione olivicola locale attraverso degustazioni, cultura e scoperta del territorio.

La filosofia di fondo di SI.EVO affonda le radici nella volontà di celebrare la cultura dell'olio extravergine d'oliva non solo come eccellenza gastronomica, ma come autentico elemento identitario, paesaggistico e culturale della Valdisieve. Il festival nasce infatti per creare una connessione profonda tra il prodotto tipico, il territorio e la sua comunità, esaltando il lavoro quotidiano dei produttori locali.

Il legame simbiotico con il territorio si ritrova nella partecipazione corale di ben ventiquattro aziende agricole del territorio dei comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina.

Queste realtà costituiscono il vero cuore pulsante della manifestazione, presenti negli spazi espositivi e di degustazione allestiti in piazza Verdi a San Francesco. A suggellare ulteriormente questo patto con il territorio, il programma si arricchisce di iniziative diffuse come l'iniziativa ‘Delizie per Sievo’, che coinvolge le attività di ristorazione e ristorazione locale nella creazione di piatti dedicati all'olio EVO, e le escursioni all'aperto, tra cui i trekking guidati ‘Giro d'Olio’ e le pedalate cicloturistiche tra gli oliveti e i frantoi della zona.

"SI.EVO è una manifestazione che racconta molto più di un prodotto d'eccellenza – le parole della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi - racconta un territorio, la sua storia, le sue tradizioni e il lavoro delle comunità che ogni giorno lo custodiscono e lo valorizzano. L'olio extravergine d'oliva è uno dei simboli più autentici della Toscana, espressione di un patrimonio agricolo, paesaggistico e culturale che dobbiamo continuare a tutelare e promuovere. La partecipazione di ventiquattro aziende agricole di Pelago, Pontassieve e Rufina testimonia la vitalità e la qualità del tessuto produttivo della Valdisieve, ma anche l'importanza di fare rete tra imprese, istituzioni e associazioni. Iniziative come questa contribuiscono a sostenere i produttori locali, a diffondere la cultura della qualità e della corretta alimentazione e a promuovere un turismo legato alle identità e alle peculiarità dei territori. La forza di SI.EVO sta proprio nella sua capacità di coinvolgere pubblici diversi, dalle famiglie agli appassionati, dagli operatori del settore ai visitatori, attraverso degustazioni, incontri, cultura, attività all'aria aperta e momenti di condivisione".

Un appuntamento da non perdere, come sottolinea la consigliera regionale Serena Spinelli: “Arriva la seconda edizione di SI.EVO, dopo il successo dello scorso anno. Il Festival riunisce tante realtà produttive e offre proposte e approfondimenti per valorizzare un prodotto importante come l'olio, ed è un elemento di coesione tra le comunità di Pelago, Pontassieve e Rufina. C'è il prodotto e c'è l'identità, con la sua storia e le sue radici. E c'è tanto lavoro, quello dei produttori e delle produttrici, che determina anche la bellezza del nostro paesaggio”.

“SI.EVO come le altre iniziative dedicate all’olio che si stanno svolgendo sul territorio in particolare fiorentino - spiega il consigliere regionale Francesco Casini - sono di straordinaria importanza. Raccontano le eccellenze di una zona della Toscana, ma raccontano anche l'eccellenza di una comunità e di tanti produttori che quotidianamente si impegnano non solo per la costruzione della propria azienda, ma anche per la costruzione del paesaggio e del territorio rurale dando vita a un prodotto di altissima qualità sia sotto il profilo della salute sia sotto il profilo dell’enogastronomia. Fanno bene le amministrazioni locali a mettersi in gioco e a costruire momenti di comunità così importanti. Io credo che la Regione debba aiutare ancora di più queste amministrazioni, gli organizzatori e i produttori per mettere in vetrina questa eccellenza della Toscana”.

“È giusto che la Toscana investa su un prodotto che non è soltanto salute del territorio, ma anche salute delle persone - sottolinea il consigliere regionale Luca Rossi Romanelli - perché è accertato che l’olio extravergine d’oliva fa bene e fa tanto meglio quanto è alta la qualità del prodotto. In Toscana abbiamo praticamente soltanto eccellenze e l’olio fa tessuto sociale e appartiene all’intima tradizione delle famiglie, molte delle quali hanno olivi. Eventi come questi in cui i sindaci di tre comuni uniscono le forze per cooperare e per dare visibilità al loro territorio e alla qualità della manutenzione è un valore per l'intera Toscana, per l'intera filiera e manda un messaggio ai cittadini totalmente positivo e nella direzione giusta rispetto al modello di sviluppo che la Toscana vuole”.

A presentare l’iniziativa i sindaci dei tre comuni protagonisti di SI.EVO. “Siamo veramente orgogliosi e fieri di questa seconda edizione di SI.EVO – le parole di Carlo Boni, primo cittadino di Pontassieve -, un’edizione nuova, ricca nel programma e nei contenuti. Devo ringraziare i tre comuni coinvolti, Pelago, Pontassieve e Rufina, e gli assessori che hanno lavorato sinergicamente per mettere in piedi questo programma. SI.EVO è un festival che intende valorizzare l'olio della Valdisieve e il suo territorio. Siamo veramente soddisfatti di agire all'unisono su questa produzione che è una produzione di tipicità, ma è anche storia del nostro territorio, è cultura e quindi oggi presentare questa nuova edizione va anche in questa direzione l'idea di costruire un'identità della Valdisieve attraverso quelle che sono le produzioni di eccellenza”.

“Questa iniziativa – aggiunge il sindaco di Rufina Daniele Venturi - nasce l’anno scorso proprio come volontà di tutti e tre i comuni di promuovere il nostro territorio anche attraverso l'eccellenza della produzione dell'olio l'extravergine d'oliva. Quindi l'anno scorso sull'onda dell'entusiasmo abbiamo creato la prima manifestazione e quest'anno con determinazione e con convinzione ancora più forte andiamo sulla seconda edizione, segno di una volontà di proseguire il percorso in una maniera unitaria per la promozione della nostra Valdisieve”.

“Si tratta della seconda edizione di SI.EVO - racconta il sindaco di Pelago Nicola Povoleri - e per noi è veramente un motivo d'orgoglio, perché ci permette di dedicare una vetrina a una delle nostre ricchezze maggiori l’olio extravergine di oliva. Ci sono tanti espositori, un numero crescente rispetto allo scorso anno, e tante eccellenze a livello nazionale che per tre giorni nelle nostre piazze condivideranno il frutto del loro lavoro e noi metteremo intorno tanti motivi di attrazione e di convivialità. Il fatto di riuscire a fare per la prima volta un’iniziativa intercomunale è un valore aggiunto. Questa è un po' la nostra scommessa. L'anno scorso è andata benissimo, quest'anno i numeri sono in crescita e vuol dire che c'era bisogno e voglia anche da parte di chi vive e chi produce nel territorio di vedere questa sinergia”.

Il Festival prenderà il via venerdì 6 novembre alle ore 18 nella sala Emilio Rombenchi di Villa Poggio Reale a Rufina con l'inaugurazione ufficiale, la presentazione del corso ANAPOO per capo panel e la tradizionale fettunta con bollicine, seguita da una cena inaugurale riservata alle aziende olivicole. Il programma culturale e d'intrattenimento si arricchisce quest'anno di ospiti d'eccezione. Tra i protagonisti più attesi figurano il critico enogastronomico Leonardo Romanelli, che aprirà gli incontri di sabato 7 novembre alle ore 15 nell’Area Talk con il monologo ‘Ce l'ho con l'olio’, dedicato ai vizi e alle virtù di un prodotto d'eccellenza, e la nota cuoca, conduttrice televisiva e blogger Sonia Peronaci, fondatrice del sito GialloZafferano, la quale terrà uno show cooking domenica 8 novembre alle ore 16.30.

Accanto agli incontri di approfondimento scientifico, medico e nutrizionale, il pubblico potrà assistere a una moltitudine di coinvolgenti show cooking e dimostrazioni culinarie dal vivo curate da chef e professionisti della cucina — come Andrea Perini, Simone Bonechi e Stefano Frassineti — pensati per esplorare gli abbinamenti dell'olio extravergine con i piatti della tradizione e le specialità autunnali. A completare l'offerta per le famiglie e i visitatori vi saranno inoltre i laboratori creativi per bambini ‘Zucche d’autore’ curati da L’Orto di Vaggio presso l'Orto d’Autunno in piazza Boetani, stand di street food, mercatini artigianali, tornei sportivi e momenti musicali promossi in collaborazione con le realtà associative locali.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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