Più di 500 voci per Dante, l'8 novembre torna '100 Canti per San Miniato'

Oltre 500 partecipanti, dai 4 ai 90 anni, provenienti da tutta Italia, daranno voce alla Divina Commedia in più di dieci lingue, trasformando San Miniato in una città dantesca per un giorno.

Torna domenica 8 novembre, dalle 12 alle 18.30, “100 Canti per San Miniato”, la maratona di lettura collettiva giunta alla terza edizione, promossa da Culter con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di San Miniato. Un'intera giornata dedicata a Dante, con letture diffuse nelle strade e nei luoghi storici della città. Quest'anno l'Inferno sarà ospitato nell'Auditorium di San Martino, il Purgatorio nella Biblioteca del Seminario Vescovile e il Paradiso nella Chiesa del Santissimo Crocifisso.

L’iniziativa è stata presentata stamani in Regione dall’assessora alla cultura Cristina Manetti insieme al sindaco di San Miniato Simone Giglioli, a Matteo Squicciarini, assessore alla cultura di San Miniato, e a Chiara Damiani dell’associazione Culter.

Il progetto è ideato e promosso da Culter, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana e Comune di San Miniato, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e la sponsorizzazione di Unicoop Firenze, Pepenero, Movimento Shalom e Mercato della Terra di San Miniato. L'iniziativa è ormai un appuntamento atteso per il territorio: una grande performance collettiva in cui ogni voce diventa parte di un coro diffuso che dà vita ai canti della Divina Commedia. La direzione artistica è affidata a Franco Palmieri e Francesco Raine.

Accanto a Culter collaborano anche quest'anno le scuole di ogni ordine e grado del territorio e numerose realtà locali e non solo: Fondazione San Miniato Promozione, Diocesi di San Miniato, Cooperativa Pietra d'Angolo, Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, Fondazione Conservatorio Santa Chiara, Associazione Territorio in Comune, Il Pinocchio Società Cooperativa Sociale, Fraternita Misericordia San Miniato Basso, Arciconfraternita di Misericordia di San Miniato, Comitato Manifestazioni Popolari, Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, Fraternamente Insieme, Etrusca Basket, Coro Classic Pop, Sapori e Saperi e Istituto Carlo Bo di Firenze.

Novità assoluta per il 2026 sono i luoghi della città che ospiteranno la lettura dei canti: l'Auditorium di San Martino per l'Inferno, la Biblioteca del Seminario Vescovile per il Purgatorio e la Chiesa del Santissimo Crocifisso per il Paradiso. Cambia anche l'orario, con l'inizio della manifestazione alle 12.00 e la conclusione alle 18.30, dopo la consueta lettura corale del XXXIII canto del Paradiso sulla scalinata della Chiesa del Santissimo Crocifisso. Quest'ultima, ormai divenuta luogo simbolo dell'evento, accoglierà quest'anno la lettura nella suggestiva cornice del crepuscolo. La manifestazione terminerà con un aperitivo in Piazza del Popolo, offerto dal Mercato della Terra di San Miniato.

Dopo l'entusiasmo riscosso lo scorso anno, è confermato anche per questa terza edizione l'appuntamento con le Divine Conversazioni, momenti di approfondimento dantesco ospitati in due locali storici della città: Essenza in San Miniato e Macelleria Sergio Falaschi.

Il programma degli incontri prevede: ore 13.00, da Essenza, Franco Palmieri (Dire Dante); ore 13.45, alla Macelleria Sergio Falaschi, Francesco Rainero (Dante e Pinocchio); ore 14.30, alla Macelleria Sergio Falaschi, Federica Schettini (Dante e la memoria); ore 15.15, da Essenza, Maurizio Chinaglia (Dante e la lingua); ore 16.00, da Essenza, Ilaria Martin con le studentesse e gli studenti della scuola Carlo Bo (Dante e la traduzione).

Le dichiarazioni

“100 Canti per San Miniato è un bellissimo esempio di cultura che esce dai luoghi tradizionali, attraversa la città e diventa patrimonio vivo e condiviso – ha detto l’assessora Cristina Manetti –. Oltre 500 persone, dai bambini agli anziani, che danno voce a Dante in più di dieci lingue raccontano la straordinaria capacità della cultura di unire generazioni, storie e provenienze diverse. È questo il valore più autentico dell'iniziativa: rendere tutti protagonisti, trasformando la lettura della Divina Commedia in un'esperienza di partecipazione, incontro e comunità. La Regione Toscana sostiene con convinzione progetti come questo, capaci di valorizzare il nostro patrimonio letterario e di renderlo accessibile a tutti. Un ringraziamento a Culter e a tutte le realtà che contribuiscono a fare di San Miniato, ancora una volta, una città che vive e respira cultura”.

"100 Canti per San Miniato è un'iniziativa nella quale abbiamo creduto e investito fin dalla prima edizione qui a San Miniato. Oggi possiamo dire che è diventata molto più di una manifestazione culturale: è un'esperienza collettiva che ha saputo coinvolgere l'intera comunità, le scuole, le associazioni e tante persone di età e provenienze diverse, contribuendo a far compiere al nostro territorio un importante passo avanti sul piano culturale. - spiegano il Sindaco del Comune di San Miniato Simone Giglioli e l’Assessore alla Cultura del Comune di San Miniato Matteo Squicciarini - Credo che il valore più grande di questo progetto sia anche la sua capacità educativa. Offrire a bambine e bambini l'opportunità di avvicinarsi alla Divina Commedia, conoscere Dante e sentirsi parte di un'esperienza culturale così ampia e partecipata significa trasmettere loro il valore della cultura, della conoscenza e della condivisione. Significa far capire che la cultura non è qualcosa di distante o riservato a pochi, ma un patrimonio comune che ciascuno può contribuire ad alimentare. È proprio questa la direzione in cui vogliamo continuare a investire: una cultura che sappia parlare a tutte le generazioni, che coinvolga le persone e che diventi occasione di crescita per l'intera comunità".

"Si rinnova - afferma Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato - lo stupore di un popolo che si esprime con Dante, insieme nella bellissima nostra San Miniato. Leggere la Commedia è confrontarsi con un ideale vissuto, un cammino umano in cui ognuno si può riconoscere, un cammino di speranza e di luce crescente".

"Tornare a San Miniato per il terzo anno consecutivo - dice Chiara Damiani, presidente di Culter - è non solo un piacere, ma anche un grande privilegio: quello di essere accolte e accolti in un territorio ricco di stimoli e di storie, pronto a mettersi in gioco in un evento che fa della letteratura un forte collante sociale, e della città un luogo da vivere insieme, attraverso la voce di Dante e le voci delle cantrici e dei cantori".

Il progetto 100 Canti

Nato nel 2006, 100 Canti è uno dei primi progetti in Italia ad aver riportato Dante alla sua dimensione originaria di poesia condivisa, pubblica e popolare. Da più di vent'anni propone un percorso innovativo e partecipativo, fatto di incontri, seminari e laboratori, che culmina nella lettura integrale dei 100 canti della Commedia.

L'esperienza non si esaurisce nella giornata conclusiva: ogni partecipante prende parte a un percorso formativo che, attraverso laboratori, incontri con esperti, momenti conviviali e testimonianze, permette di vivere la poesia come occasione di crescita comune, capace di unire persone di ogni età, provenienza e condizione sociale. Un cammino pensato per adattarsi ai diversi contesti, aperto a chiunque voglia diventare protagonista di un'esperienza culturale e artistica collettiva.

Programma e orari della manifestazione

La manifestazione prenderà il via alle 12 con i saluti istituzionali e la lettura del primo canto dell'Inferno da parte del sindaco Simone Giglioli.

Orario Letture 12.30 II Inf, I Purg/Par 12.39 III Inf, II Purg/Par 12.48 IV Inf, III Purg/Par 12.57 V Inf, IV Purg/Par 13.06 VI Inf, V Purg/Par 13.15 VII Inf, VI Purg/Par 13.24 VIII Inf, VII Purg/Par 13.33 IX Inf, VIII Purg/Par 13.42 X Inf, IX Purg/Par 13.51 XI Inf, X Purg/Par 14.00 Scuola dell'Infanzia – Le parole bambine della Divina Commedia 14.09 XII Inf, XI Purg/Par 14.18 XIII Inf, XII Purg/Par 14.27 XIV Inf, XIII Purg/Par 14.36 XV Inf, XIV Purg/Par 14.45 XVI Inf, XV Purg/Par 14.54 XVII Inf, XVI Purg/Par 15.03 XVIII Inf, XVII Purg/Par 15.12 XIX Inf, XVIII Purg/Par 15.21 XX Inf, XIX Purg/Par 15.30 XXI Inf, XX Purg/Par 15.39 XXII Inf, XXI Purg/Par 15.48 XXIII Inf, XXII Purg/Par 15.57 XXIV Inf, XXIII Purg/Par 16.06 XXV Inf, XXIV Purg/Par 16.15 XXVI Inf, XXV Purg/Par 16.24 XXVII Inf, XXVI Purg/Par 16.33 XXVIII Inf, XXVII Purg/Par 16.42 XXIX Inf, XXVIII Purg/Par 16.51 XXX Inf, XXIX Purg/Par 17.00 XXXI Inf, XXX Purg/Par 17.09 XXXII Inf, XXXI Purg/Par 17.18 XXXIII Inf, XXXII Purg/Par 17.27 XXXIV Inf, XXXIII Purg 17.45 Prova generale per la lettura corale del XXXIII canto del Paradiso 18.15 Lettura corale del XXXIII canto del Paradiso 18.30 Brindisi finale

Alle 18.15 è prevista la tradizionale lettura corale del XXXIII canto del Paradiso sulla scalinata della Chiesa del Santissimo Crocifisso, seguita dal brindisi conclusivo in Piazza del Popolo.

Tornano anche le “Divine Conversazioni”, cinque incontri di approfondimento dedicati a Dante, ospitati da Essenza in San Miniato e dalla Macelleria Sergio Falaschi.

Culter

L'associazione Culter, fondata nel 2006 da Chiara Damiani, Argentina Giusti ed Enrica Maria Paoletti, si occupa di ideazione e sviluppo di progetti educativi e culturali, intrecciando tradizione e innovazione, identità e patrimonio artistico, partecipazione popolare e creatività diffusa. Le competenze e le diverse esperienze di chi la compone la rendono una struttura flessibile, capace di lavorare sia su grandi progetti sia su percorsi site specific. In questi anni ha sviluppato un'originale metodologia di lavoro, basata sulla vocazione alla didattica e sull'impegno nella diffusione della cultura e del patrimonio artistico.

Informazioni: www.culter.it

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