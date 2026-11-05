Allarme bomba sul volo Helsinki-Roma: decollati due caccia da Grosseto

Cronaca Grosseto
Condividi su:
Leggi su mobile

I due Eurofighter hanno scortato il velivolo fino all'aeroporto di Fiumicino, dove è atterrato in sicurezza

Sono sei i voli italiani interessati dagli allarmi bomba scattati questa mattina, nessuno dei quali, al momento, ha trovato conferma. Le allerte hanno coinvolto complessivamente 18 voli in Europa, interessando compagnie low cost e collegamenti da o verso Italia, Bulgaria e Repubblica Ceca.

Tra i sei voli coinvolti c'è anche quello da Helsinki a Roma, per il quale è stato necessario l'intervento di due caccia Eurofighter, decollati dalla base di Grosseto.

I caccia italiani, appartenenti al quarto Stormo dell'Aeronautica Militare, hanno scortato l'aereo fino all'aeroporto di Fiumicino, dove è atterrato in sicurezza.

Notizie correlate

Campo nell'Elba
Cronaca
20 Ottobre 2026

Maltempo in Toscana, ancora forti temporali all'Elba e sull'Arcipelago

"Un'intensa e vasta linea temporalesca sta determinando precipitazioni intense accompagnate da numerose fulminazioni tra Montecristo e il basso livornese passando per la parte occidentale dell'isola d'Elba". Così in un aggiornamento [...]

Grosseto
Cronaca
15 Ottobre 2026

Sequestrati 14.600 in banconote false nel Grossetano

Nel territorio di Grosseto la guardia di finanza ha sequestrato nell'ultimo anno 436 banconote false per un valore nominale di 14.600 euro. In particolare, spiegano le fiamme gialle, si tratta [...]

Grosseto
Cronaca
10 Ottobre 2026

Auto esce di strada e si ribalta a Grosseto, ferita una famiglia con due bambini

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, lungo la strada provinciale 19, in località Braccagni, nel comune di Grosseto. Un'automobile con a bordo una famiglia composta da due [...]



Tutte le notizie di Grosseto

<< Indietro

torna a inizio pagina