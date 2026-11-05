Allarme bomba sul volo Helsinki-Roma: decollati due caccia da Grosseto

Sono sei i voli italiani interessati dagli allarmi bomba scattati questa mattina, nessuno dei quali, al momento, ha trovato conferma. Le allerte hanno coinvolto complessivamente 18 voli in Europa, interessando compagnie low cost e collegamenti da o verso Italia, Bulgaria e Repubblica Ceca.

Tra i sei voli coinvolti c'è anche quello da Helsinki a Roma, per il quale è stato necessario l'intervento di due caccia Eurofighter, decollati dalla base di Grosseto.

I caccia italiani, appartenenti al quarto Stormo dell'Aeronautica Militare, hanno scortato l'aereo fino all'aeroporto di Fiumicino, dove è atterrato in sicurezza.

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