Carta 'Dedicata a Te', ecco come ritirarla a Fucecchio

La Carta “Dedicata a Te” è una misura di sostegno economico disposta dal Governo e gestita attraverso l'INPS e i Comuni. Per l'anno 2026 è previsto un contributo di 500 euro, erogato tramite una carta prepagata nominativa di Poste Italiane. I beneficiari sono stati individuati direttamente dall'INPS sulla base dei requisiti e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente.

Il Comune di Fucecchio ha reso noto le modalità di consegna. Nella fattispecie sarà possibile ritirarla il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13; tel. 0571-757253, e-mail sportellosocialefucecchio@empolese-valdelsa.it.

Come verificare se si è beneficiari

È possibile verificare la propria ammissione al beneficio consultando gli elenchi allegati suddivisi per comuni. Negli elenchi, i beneficiari sono identificati attraverso il numero di protocollo INPS della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), riportato nell'Attestazione ISEE 2026.

Modalità di ritiro e attivazione della Carta

I beneficiari che non sono già in possesso della Carta “Dedicata a Te” potranno trovare negli elenchi allegati il codice identificativo necessario per il ritiro. A partire dal 4 novembre 2026, sarà possibile recarsi presso qualsiasi ufficio postale, presentando:

un documento di identità in corso di validità;

il codice fiscale o la tessera sanitaria;

il codice identificativo della Carta.

Beneficiari già in possesso della Carta negli anni precedenti

Coloro che risultano nuovamente beneficiari per l'anno 2026 e sono già in possesso della Carta non dovranno recarsi presso un ufficio postale per ritirarne una nuova. L'importo previsto sarà infatti accreditato direttamente sulla carta già in loro possesso.

In caso di smarrimento della Carta “Dedicata a Te”, è possibile richiederne una nuova presso gli uffici postali, presentando:

un documento di identità in corso di validità;

il codice fiscale o la tessera sanitaria;

la denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti.

Prenotazione dell'appuntamento presso l'ufficio postale

Per ridurre i tempi di attesa, è possibile prenotare un appuntamento presso un ufficio postale tramite il servizio di prenotazione online di Poste Italiane, oppure attraverso le app BancoPosta, Postepay e Poste Italiane.

Scadenze importanti

Si ricorda che è necessario rispettare le seguenti scadenze:

4 novembre 2026: decorrenza della prima ricarica e disponibilità del contributo;

16 dicembre 2026: termine ultimo per l'attivazione della Carta e per effettuare il primo acquisto di beni alimentari, pena la decadenza dal beneficio;

1° aprile 2027: data prevista per l'erogazione della seconda quota del contributo, pari a ulteriori 500 euro;

10 ottobre 2027: termine ultimo per utilizzare l'intero importo disponibile sulla Carta.

Per quanto riguarda la quota relativa al 2027, le carte non ritirate e/o non attivate entro il 16 dicembre 2026 potranno essere ritirate e/o attivate dai beneficiari nel periodo compreso tra il 1° aprile 2027 e il 31 agosto 2027.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli sportelli sociali del proprio Comune di residenza negli orari indicati.

Nel caso di Fucecchio: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13; tel. 0571-757253, e-mail sportellosocialefucecchio@empolese-valdelsa.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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