Cede tetto di un capannone, grave operaio precipitato per sei metri

Cronaca Pontedera
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L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Infortunio sul lavoro questa mattina a Pontedera, dove un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione l'operaio stava lavorando sul tetto di un capannone quando, per un cedimento strutturale, è precipitato da un'altezza di circa 6 metri.

Sul posto, intorno alle 10, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, il personale della Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl e i vigili del fuoco. Nell'impatto l'uomo avrebbe riportato traumi al torace, alle costole e alla colonna vertebrale ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello. Il personale dei vigili del fuoco ha effettuato la verifica statica della copertura dello stabile e delimitato la zona nella quale è avvenuto l'incidente, su cui proseguono gli accertamenti.

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