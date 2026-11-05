La Collina della Paura torna a San Baronto: sabato 7 novembre la terza edizione

San Baronto si prepara ad accogliere la terza edizione de "La Collina della Paura", manifestazione dedicata al mondo horror e fantasy in programma sabato 7 novembre, a partire dalle ore 14. Un appuntamento che torna dopo il successo dello scorso anno, quando furono registrati oltre cinquemila ingressi nell'arco delle dieci ore di apertura al pubblico, confermando la capacità dell'iniziativa di richiamare visitatori anche al di fuori del territorio comunale.

Organizzata dalla Pro Loco "Amici di San Baronto", con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Lamporecchio, la manifestazione proporrà un programma articolato tra spettacoli, musica dal vivo, animazioni, esibizioni artistiche e attività dedicate alle famiglie. Un'offerta che coinvolgerà diversi spazi della frazione, trasformando San Baronto in un percorso tematico nel quale troveranno posto oltre 80 stand dedicati allo street food, alle bevande, all'artigianato e all'oggettistica.

Il programma prenderà il via alle ore 14, con la presenza di numerosi interpreti del mondo cosplay e fantasy, tra personaggi horror, pagliacci killer, zombie e altre figure legate all'immaginario fantastico. Tra le attrazioni annunciate figurano anche Letizia, conosciuta nell'ambiente fantasy, e le esibizioni dei Moruga Drum, formazione che accompagnerà alcuni momenti della manifestazione con la musica dei propri tamburi.

Dalle ore 15, al Parco della Fraschetta, inizieranno gli spettacoli curati dalle associazioni sportive del territorio, con esibizioni e momenti dedicati alla danza. Alle ore 16:30 è prevista la tradizionale parata, uno degli appuntamenti centrali del programma, che coinvolgerà i protagonisti e i personaggi presenti alla manifestazione. Ampio spazio sarà riservato anche all'intrattenimento, con spettacoli di fuoco a cura di Sem Fuego, laboratori creativi per i bambini, attività legate al mondo dei fumetti e la presenza di personaggi ispirati agli Avengers. Tra le aree tematiche tornerà la Via delle Streghe, spazio dedicato alle atmosfere fantasy, che sarà animato da spettacoli e bancarelle. Lungo il percorso si alterneranno ulteriori momenti di intrattenimento, tra cui le esibizioni di pole dance accompagnate dalla voce di Maela Chiappini. Il programma musicale comprenderà inoltre le performance delle band Obitus e Fire Dogs, oltre agli stornelli di Matteo Minichetti.

Tra gli ospiti principali della terza edizione ci sarà Giorgio Prezioso, DJ di fama internazionale. La sua partecipazione rappresenterà uno dei momenti più attesi della giornata, con un'esibizione accompagnata da effetti speciali che contribuiranno a caratterizzare l'atmosfera del Parco della Fraschetta. La manifestazione confermerà così una formula rivolta a un pubblico eterogeneo, affiancando alle ambientazioni horror e fantasy un'offerta di spettacoli, musica e intrattenimento per tutte le età. Un'iniziativa che, attraverso il coinvolgimento delle realtà associative e delle attività del territorio, rappresenta anche un'occasione di promozione e valorizzazione della frazione di San Baronto e del Comune di Lamporecchio.

Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione degli arrivi, attraverso un servizio di bus navetta attivo dalle ore 13:45 fino al termine della manifestazione. Per agevolare l'afflusso dei visitatori sono state predisposte tre linee, identificate da colori differenti, con parcheggi consigliati e punti di raccolta distribuiti tra Lamporecchio, Larciano e San Baronto. La linea verde (navette 1 e 2) servirà i parcheggi della Coop di Larciano, in via Enrico Berlinguer, della Piscina Comunale di Larciano, in via Marconi, e del Campo Sportivo di San Baronto, in via dei Nardini. La linea rossa (navette 3 e 4) avrà come punti di riferimento i parcheggi di piazza Berni, davanti al Comune di Lamporecchio, via Emanuela Sansone, piazza Salvo D'Acquisto, piazzetta Getullio Calugi, piazza Giovanni Falcone e via Verdi, oltre al Campo Sportivo di San Baronto. La linea gialla (navette 5 e 6) collegherà invece i parcheggi di via Amendola, nella zona industriale di Cerbaia a Lamporecchio, e del Campo Sportivo di San Baronto.

In tutti i parcheggi saranno disponibili spazi riservati alle persone con disabilità. Un parcheggio specificamente dedicato sarà inoltre predisposto in piazza del Cimitero di San Baronto, in via dei Nardini. Per richiedere il servizio di trasporto con mezzo attrezzato sarà possibile contattare il numero +39 340 009 7906. Per favorire la partecipazione delle famiglie, è previsto un biglietto ridotto di 5 euro per le persone con disabilità in possesso della Disability Card, mentre i bambini fino a 10 anni compresi potranno accedere gratuitamente alla manifestazione.

Per l'accesso alla manifestazione è prevista la prevendita dei biglietti attraverso la piattaforma TicketSms. Ulteriori informazioni sono disponibili al numero 329 6311902 e all'indirizzo info@lacollinadellapaura.it.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa

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