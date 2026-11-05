Cuba e Venezuela: al Circolo Arci di Ponzano Masi e Torrigiani raccontano le loro esperienze di viaggio

Cuba e Venezuela, due Paesi spesso al centro del dibattito internazionale, due realtà complesse da conoscere e comprendere anche attraverso le testimonianze dirette di chi le ha visitate. È questo il tema dell'incontro 'Cuba, Venezuela e il futuro di un mondo diverso', in programma venerdì 6 novembre, alle ore 18, al Circolo Arci di Ponzano.

Protagonisti dell'appuntamento saranno Leonardo Masi e Dario Torrigiani, che racconteranno le rispettive esperienze di viaggio: Masi porterà la testimonianza della carovana che ha raggiunto Cuba alla fine di settembre, mentre Torrigiani condividerà il racconto del suo viaggio in Venezuela.

Non sarà soltanto un resoconto di viaggio, ma un'occasione di approfondimento e confronto sulle condizioni politiche, economiche e sociali dei due Paesi, sulle loro esperienze e sulle prospettive di un mondo diverso.

Particolare attenzione sarà dedicata a Cuba, che sta attraversando una fase estremamente difficile, segnata dalla grave crisi energetica e dalle conseguenze dell'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti da oltre sessant'anni. Una situazione che incide pesantemente sulla vita quotidiana della popolazione e che rende ancora più urgente interrogarsi sulle forme possibili di solidarietà internazionale.

Al centro della discussione anche la recente presa di posizione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite contro l'embargo e l'astensione del governo italiano, una scelta che ha suscitato critiche e interrogativi sul ruolo del nostro Paese nelle relazioni internazionali.

L'incontro vuole quindi essere anche un momento per discutere di come sostenere concretamente Cuba e il suo popolo, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e della solidarietà tra i popoli.

Al termine dell'incontro sarà possibile restare insieme per una giropizza, con una raccolta fondi di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0571 920608

(foto da Fb Leonardo Masi)

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate