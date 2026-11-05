Successo per la prima serata della quinta edizione di 'Degustando l'Arte'

Una grande partecipazione di cittadini, interesse e tanta curiosità hanno accompagnato la prima serata della quinta edizione di 'Degustando l'Arte', la manifestazione promossa dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato. Una serata che ha registrato una significativa presenza di pubblico, confermando il gradimento per una proposta capace di mettere insieme arte, cultura, enogastronomia, tradizioni e momenti di socialità.

All’incontro erano presenti il vicepresidente della Fondazione Santa Chiara, Vittorio Gabbanini, la presidente della Commissione Politiche europee del Consiglio regionale, Irene Galletti, il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, e il presidente del Consiglio comunale di San Miniato, nonché moderatore dell'evento, Matteo Betti

Il prestigioso complesso di Santa Chiara si è trasformato ancora una volta in uno spazio aperto alla città, dove le diverse forme dell'arte e le eccellenze del territorio hanno trovato un'occasione di incontro e valorizzazione.

"La partecipazione numerosa rappresenta un segnale importante e incoraggiante per la Fondazione e per tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa iniziativa - dichiarano dalla Fondazione -. Un ringraziamento particolare va agli organizzatori, agli artisti, ai collaboratori, alle aziende, agli sponsor e a tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile questa nuova edizione".

A commentare la grande partecipazione della serata, è stato il vicepresidente della Fondazione Santa Chiara, Vittorio Gabbanini: "La grande partecipazione registrata nella prima serata ci riempie di soddisfazione e ci conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta. Vedere così tante persone entrare a Santa Chiara, vivere i suoi spazi, apprezzare l'arte e condividere un'esperienza culturale ed enogastronomica è per noi motivo di grande orgoglio".

"Degustando l'Arte non è soltanto una manifestazione, ma un progetto che vuole valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, promuovere le eccellenze del territorio e soprattutto mantenere vivo il rapporto tra la Fondazione e la comunità. Il nostro obiettivo è rendere Santa Chiara sempre più un luogo aperto, vissuto e conosciuto, capace di ospitare iniziative che coinvolgano cittadini, associazioni, imprese e visitatori. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa prima serata e, soprattutto, i tanti cittadini che hanno scelto di essere presenti. A loro va il nostro grazie più sincero. Questo entusiasmo ci dà ancora più motivazione per proseguire con le prossime serate del programma".

'Degustando l'Arte 2026' si conferma così un progetto capace di trasformare la cultura in un’esperienza condivisa, valorizzando la bellezza di Santa Chiara, il patrimonio di San Miniato e il legame tra arte, territorio e comunità.

Per informazioni e prenotazioni per le prossime serate del 11-18 e 25 novembre è possibile contattare la Fondazione Conservatorio Santa Chiara al numero 0571 43050 oppure scrivere a segreteria@fcsc.it.

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