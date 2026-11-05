Empoli a EcoMondo di Rimini con l'assessora Mannucci: "Qui l'eccellenza del riciclo"

L'assessora alla Transizione Ecologica di Empoli, Laura Mannucci, è stata in visita per conto dell'amministrazione comunale alla manifestazione EcoMondo di Rimini, in programma dal 3 al 6 novembre all'Expo Centre. L'evento punta a raccontare tutte le forme di innovazione dedicate al riciclo, al riuso e alla riduzione dei rifiuti, con una grande attenzione verso il settore industriale.

Mannucci ha avuto modo di visitare i tanti stand dedicati alla transizione ecologica ed è stata ospite del corner radio di Plures, per raccontare le realtà empolesi attive nel settore green: "Empoli è famosa per le storiche vetrerie e per il vetro verde. L'azienda Vetro Revet propone un modello di economia circolare intorno al vetro che è una storia unica a km 0: le due aziende sono molto vicine e creano una sinergia tra l'area del riciclo del vetro e quella del riutilizzo. Un processo virtuoso che rende il vetro protagonista, un materiale che si presta completamente al riciclo ed è potenzialmente infinito. A EcoMondo ho trovato le aziende più innovative d'Italia, la filiera del riciclo del tessile di Prato e chi si occupa di recupero di acque reflue. Uno sguardo al futuro che deve farci focalizzare sul riciclo, sul riuso e sul recupero per portarli a nuova vita".

Il Comune di Empoli è attivo, assieme a tanti soggetti locali e non solo, nel fare informazione su questi temi verso la popolazione più giovane con un calendario ricchissimo. Adesso è in corso 'Un autunno per l'ambiente': "Quest'anno con Puliamo il Mondo abbiamo avuto un'adesione delle scuole altissima e organizziamo con Plures le giornate di visita agli impianti di riciclaggio rifiuti. Questo è il modo migliore per aumentare la consapevolezza di come fare correttamente la raccolta differenziata. 'Il miglior rifiuto è quello non prodotto' non è solo uno slogan ma un'indicazione che deve portarci al riciclo e al riuso per evitare sprechi. Nel mondo dell'associazionismo inoltre abbiamo tantissime realtà attive, penso a ReSo che ha festeggiato 20 anni di attività, a Nonlobuttovia per abiti e mobilia, al gruppo Golem per il riutilizzo di computer ancora funzionanti".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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