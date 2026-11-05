Incidente in A1 nel Fiorentino, 38enne muore travolto da un'auto

Cronaca Firenze
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incidente stabbia
(foto di archivio)

L'uomo si sarebbe fermato con la propria auto lungo la carreggiata a causa di un problema e sarebbe sceso dal veicolo

Un uomo di 38 anni è morto nella notte in un incidente stradale sull'autostrada A1, nel tratto fiorentino compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 di giovedì 5 novembre.

Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe fermato con la propria auto lungo la carreggiata a causa di un problema e sarebbe sceso dal veicolo. In quel momento sarebbe stato travolto da un altro mezzo in transito.

La dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione.

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