Arriva la Fiera dell'Orientamento promossa dall'Informagiovani di Fucecchio

Gli orientatori della Rete InformaGiovani hanno realizzato i laboratori di orientamento scolastico in tutte le classi terze, dando ai ragazzi informazioni sui diversi indirizzi di studio
La Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore organizza anche quest’anno le fiere di orientamento rivolte agli alunni delle classi terze medie e alle loro famiglie, alle quali parteciperanno tutte le scuole superiori del circondario e delle zone circostanti.
Gli orientatori della Cooperativa La Giostra, che gestiscono le attività della Rete InformaGiovani, hanno realizzato i laboratori di orientamento scolastico in tutte le classi terze, dando ai ragazzi informazioni sui diversi indirizzi di studio e strumenti necessari a valutare qualsiasi opportunità, ma prima di tutto ad imparare a fare un'autovalutazione delle proprie attitudini, dei propri interessi, delle competenze necessarie a svolgere le professioni e a individuare il percorso scolastico più adatto alle loro scelte.
L'appuntamento con "La fiera dell'orientamento" è un momento importante per il percorso degli alunni, perché permette loro, insieme con i genitori, di incontrare direttamente le scuole superiori e scoprire in dettaglio l'offerta formativa che queste propongono, i laboratori attivati, e le opportunità che vi sono nell'Istituto.
Per quanto riguarda Fucecchio il primo appuntamento è per sabato 14 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’istituto comprensivo Montanelli-Petrarca di Fucecchio, dove genitori e ragazzi potranno incontrare tutte le scuole superiori che parteciperanno con i propri insegnanti ad illustrare i percorsi scolastici.
Durante la fiera sono previsti gli incontri dell’orientatore con i genitori degli alunni, per illustrare il percorso svolto in classe dai loro figli: alle ore 09.15 si terrà il primo appuntamento con i genitori delle sezioni A B C, alle 10.15 il secondo incontro con i genitori delle sezioni D E F ed infine alle 11,15 con i genitori delle sezioni G ed H.
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