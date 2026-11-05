Arriva la Fiera dell'Orientamento promossa dall'Informagiovani di Fucecchio

La Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore organizza anche quest’anno le fiere di orientamento rivolte agli alunni delle classi terze medie e alle loro famiglie, alle quali parteciperanno tutte le scuole superiori del circondario e delle zone circostanti.

Gli orientatori della Cooperativa La Giostra, che gestiscono le attività della Rete InformaGiovani, hanno realizzato i laboratori di orientamento scolastico in tutte le classi terze, dando ai ragazzi informazioni sui diversi indirizzi di studio e strumenti necessari a valutare qualsiasi opportunità, ma prima di tutto ad imparare a fare un'autovalutazione delle proprie attitudini, dei propri interessi, delle competenze necessarie a svolgere le professioni e a individuare il percorso scolastico più adatto alle loro scelte.

L'appuntamento con "La fiera dell'orientamento" è un momento importante per il percorso degli alunni, perché permette loro, insieme con i genitori, di incontrare direttamente le scuole superiori e scoprire in dettaglio l'offerta formativa che queste propongono, i laboratori attivati, e le opportunità che vi sono nell'Istituto.

Per quanto riguarda Fucecchio il primo appuntamento è per sabato 14 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’istituto comprensivo Montanelli-Petrarca di Fucecchio, dove genitori e ragazzi potranno incontrare tutte le scuole superiori che parteciperanno con i propri insegnanti ad illustrare i percorsi scolastici.

Durante la fiera sono previsti gli incontri dell’orientatore con i genitori degli alunni, per illustrare il percorso svolto in classe dai loro figli: alle ore 09.15 si terrà il primo appuntamento con i genitori delle sezioni A B C, alle 10.15 il secondo incontro con i genitori delle sezioni D E F ed infine alle 11,15 con i genitori delle sezioni G ed H.

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