Livith partecipa alla rassegna Donne al CENTRO Eventi di ogni GENERE

Livith S.p.A. apre le porte della sua sede di Montespertoli per un momento di confronto dal titolo “Donne & STEM. Combattere i pregiudizi. Rompere il soffitto di cristallo”. Il talk si inserisce all’interno del ricco calendario di iniziative in programma, dal 20 ottobre al 26 novembre 2026, nell’ambito della rassegna Donne al CENTRO. Eventi di ogni GENERE, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli.

L’incontro sarà un’occasione di confronto e approfondimento sul tema degli stereotipi di genere che ancora oggi caratterizzano in modo significativo i settori legati alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). In questo contesto si inserisce l’impegno di Livith, che nel 2025 è stata la prima azienda toscana nell’ambito dei sistemi anticaduta a ottenere la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022. Una tappa importante di un percorso che si traduce quotidianamente nella valorizzazione delle competenze e della leadership al femminile, in un settore come quello della sicurezza sul lavoro, tradizionalmente a prevalenza maschile.

“Siamo consapevoli – sottolinea Giacomo Di Furia, Chairman di Livith – che il percorso verso una piena parità di opportunità è ancora lungo, ma è da questa consapevolezza che nasce la nostra adesione alla rassegna. Vogliamo contribuire a un cambiamento culturale capace di superare pregiudizi e barriere, valorizzando il talento e le competenze di tutte e tutti”.

Nel corso dell’incontro, l’Ing. Delia D’Arrigo, CTO di Livith SpA, Sabrina Del Vecchio, Direttrice Marketing, Chiara Bernacchioni, Direttrice Vendite, e l’Ing. Viola Francioni, Facility Manager, porteranno le proprie esperienze professionali e il proprio punto di vista, dando vita a un dialogo sul ruolo degli stereotipi di genere nelle discipline e nelle professioni STEM e sulle trasformazioni culturali, organizzative e sociali necessarie per superarli.

L’incontro si terrà mercoledì 11 novembre 2026, dalle ore 16, presso la sede aziendale di Livith SpA, in via Adige 2, a Martignana nel comune di Montespertoli. L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.

Fonte: Ufficio Stampa

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