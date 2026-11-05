Occupazione lampo terminata al Cattaneo di San Miniato: ci sono danni

Non è durata neanche un giorno l’occupazione, avviata nella notte tra 4 e 5 novembre, all’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato. Mentre sul territorio del Comprensorio del cuoio proseguono altre proteste nelle scuole superiori, dal Marconi a La Scala al Checchi di Fucecchio, in via Catena dopo l’interruzione delle lezioni per la giornata di oggi, 5 novembre, domani si tornerà in classe. Ma da quanto emerso sono stati registrati danni nelle sedi dell’Istituto Tecnico.

Danni ingenti, la vicinanza del Comune

Sui social, nelle ultime ore, stanno circolando foto di arredi e porte danneggiate, armadi gettati a terra, il vetro infranto di una Lim e uffici messi a soqquadro. Non è ancora nota l’entità dei danni né la loro origine, ma dalle prime informazioni raccolte risulterebbero essere ingenti. Sul posto questa mattina si è recata l’assessora a sport, associazionismo, politiche giovanili e pari opportunità Elena Maggiorelli, in rappresentanza della giunta. Dall’amministrazione viene fatto sapere dell’incontro di Maggiorelli con la dirigente scolastica Angela Rossodivita, mentre viene espressa vicinanza all’Istituto. Domani, 6 novembre, mentre la campanella tornerà a suonare regolarmente, è previsto un incontro tra il sindaco Giglioli e una rappresentanza studentesca, già precedentemente fissato rispetto all'occupazione.

Dal 6 novembre lezioni regolari

Proprio sul sito dell’IT Cattaneo questa mattina si informava che "per cause di forza maggiore (occupazione notturna della scuola) per la giornata di oggi 5 novembre 2026, le lezioni sono sospese", con l’invito a tenersi aggiornati per indicazioni successive. Che sono arrivate, sempre tramite comunicazione sul sito web, sempre oggi: "Si comunica a studenti, famiglie e docenti che, a partire da venerdì 6 novembre, le lezioni riprenderanno regolarmente secondo il consueto orario scolastico" scrivono dalla scuola. Precisato inoltre che "venerdì non si svolgeranno le lezioni di Scienze motorie presso la palestra" e che alle classi coinvolte sarà assegnata un’aula dove saranno svolte regolarmente le attività didattiche.

Notizie correlate