Piccoli comuni, dal Mit fino a ‪235mila euro per la manutenzione stradale

Elena Meini e Luca Baroncini (Responsabili Enti Locali Toscana e Centro Italia per la Lega): "Importanti novità per i piccoli Comuni toscani: dal Mit in arrivo fino a ‪235.000 euro per la manutenzione stradale."

"È consultabile online l’Avviso pubblico, per l’anno 2026, recante le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», rivolto a quelle realtà con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a ‪150.000 euro.

In particolare, per i Comuni della Regione Toscana saranno disponibili fino a ‪235.000 euro totali quale importo massimo dei progetti.

Un concreto aiuto a queste località del nostro territorio che potranno utilizzare tali fondi per specifiche iniziative, volte a migliorare la viabilità territoriale, favorendo, così, l'utilizzo delle stesse arterie stradali da parte degli utenti. Un segnale di vicinanza e supporto da parte del Ministero guidato da Matteo Salvini.

I Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata a partire dalle ore 12 di martedì 10 novembre 2026 e fino alle ore 12 lunedì 30 novembre.

Per maggiori dettagli sulle modalità di adesione al bando.

Così Elena Meini e Luca Baroncini, Responsabili Enti Locali Lega della Toscana e del Centro Italia.

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