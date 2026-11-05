Use a Palazzo Vecchio: Premio 'Formigli' a Mario Ferradini e i trionfi del settore giovanile

In uno dei luoghi più belli del mondo, il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, si terrà sabato alle ore 10.30, l'annuale cerimonia delle premiazioni del Comitato Regionale FIP Toscana. L'evento, guidato dal presidente regionale Massimo Faraoni, rappresenta il momento più importante dell'anno per celebrare le eccellenze della pallacanestro toscana.

E ci si prepara ad un’altra mattinata da ricordare per il mondo biancorosso. Sarà infatti conferito il prestigioso Premio "Otello Formigli" a Mario Ferradini. Storico allenatore Use, attuale assistente allenatore della squadra di Serie A2, il Feza riceverà una targa d'onore a riconoscimento del suo prezioso lavoro sul campo, svolto nel corso degli anni con dedizione assoluta per la crescita dei giovani e del movimento cestistico. Basti pensare che, da giocatore, è entrato in palestra nel 1968 e si è seduto per la prima volta in panchina nel 1979.

"È un momento di orgoglio per tutta la grande famiglia biancorossa – commenta il presidente Use Rosa Scotti Matteo Corsi - la notizia del conferimento del prestigioso premio a Mario ci riempie di gioia in quanto corona una vita spesa sul campo con passione, competenza e totale dedizione alla crescita delle atlete e dei giovani. A Mario vanno i complimenti più affettuosi da parte di tutti. Questa giornata a Palazzo Vecchio rappresenta inoltre il giusto tributo al lavoro svolto dal nostro settore giovanile. Vedere premiati i sacrifici e il talento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che hanno conquistato i diversi trofei nella passata stagione è la testimonianza che la strada intrapresa è quella giusta”.

Le parole di Corsi trovano un riscontro nei premi che verranno consegnati sabato mattina alle squadre del vivaio Biancorosso Sesa e Use Rosa Scotti. Tra le eccellenze che saliranno sul palco di Palazzo Vecchio ci saranno:

Under 17 Eccellenza: celebrazione del prestigioso titolo regionale dei ragazzi di coach Luca Valentino.

Jr. NBA: premiazione della Coppa Toscana Under 13 conquistata dalla formazione Biancorosso Indiana Pacers.

Settore Femminile: passerella d'onore per le vincitrici della Coppa Toscana Under 15 Femminile e della Coppa Toscana Under 17 Femminile Gold.

Sarà decisamente una giornata da ricordare.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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