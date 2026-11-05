San Miniato si mobilita contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di San Miniato, insieme alla Commissione comunale per le Pari Opportunità e alle numerose associazioni del territorio, presenta un calendario di iniziative dedicate alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla promozione di una cultura del rispetto e della parità di genere.

Un programma articolato, che ha preso il via lo scorso 25 ottobre e proseguirà fino al 28 dicembre, coinvolgendo scuole, associazioni, istituzioni e cittadinanza attraverso linguaggi e attività differenti: dal teatro al cinema, dalla letteratura agli incontri pubblici, fino ai laboratori e alle iniziative di sensibilizzazione nei luoghi della quotidianità.

Tre gli appuntamenti promossi direttamente dal Comune e dalla Commissione comunale per le Pari Opportunità. Il primo è previsto per mercoledì 25 novembre, alle ore 10, in Piazza Vittime del Femminicidio a San Miniato, dove l'Assessora alle Pari Opportunità Elena Maggiorelli e la Presidente della Commissione Giulia Giannoni deporranno, come ogni anno, un mazzo di fiori presso la panchina rossa dedicata a Elisa Amato, uccisa il 26 maggio 2018. Un momento di raccoglimento per ricordare Elisa e tutte le donne vittime di violenza.

Gli altri due appuntamenti si svolgeranno venerdì 4 e sabato 5 dicembre sarà di uno spettacolo teatrale che sarà annunciato a breve, che avrà come tematica una storia di emancipazione femminile legata ispirata a fatti realmente accaduti. La rappresentazione del 4 dicembre, in programma nella mattinata, sarà riservata agli istituti scolastici, mentre quella del 5 dicembre, alle ore 16, sarà aperta a tutta la cittadinanza. Nell'occasione saranno ricordate anche Teresa Mattei e Fedra Neri Farolfi, due figure femminili alle quali saranno intitolate altrettante strade del territorio comunale.

«Il 25 novembre non deve essere soltanto una ricorrenza simbolica, ma un'occasione per rinnovare un impegno che riguarda tutta la comunità – sottolinea l'Assessora alle Pari Opportunità Elena Maggiorelli –. Il ricordo di Elisa Amato ci richiama alla responsabilità di contrastare ogni forma di violenza, a partire dall'educazione al rispetto e dal superamento degli stereotipi. Per questo abbiamo voluto costruire un programma che coinvolgesse generazioni diverse, con particolare attenzione alle scuole».

«La ricchezza di questo calendario dimostra quanto sia importante il lavoro di rete tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio – aggiunge Giulia Giannoni, Presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità –. Abbiamo scelto di valorizzare linguaggi differenti, dalla cultura al teatro, dalla lettura al confronto pubblico, perché il cambiamento passa anche dalla capacità di creare occasioni di ascolto, consapevolezza e partecipazione».

Gli appuntamenti sul territorio

Il calendario si è aperto il 25 ottobre con l'incontro promosso da FIDAPA BPW Italy – Sezione di San Miniato, Violenza maschile: capire le origini, costruire il cambiamento, dedicato alle radici della violenza di genere e agli strumenti per contrastarla.

Il 10 novembre, alle ore 14.30, l'Associazione Frida APS consegnerà alla Biblioteca comunale “Mario Luzi” di San Miniato due volumi pubblicati da Le Plurali Editrice: I sette peccati necessari di Mona Eltahawy e Ammutinate di Eve Cambreleng e Blanche Sabbah. I libri, dedicati all'emancipazione femminile e al contrasto degli stereotipi di genere, saranno inseriti nella vetrina tematica allestita dalla biblioteca per il mese di novembre.

Il 21 novembre, dalle 9.30 alle 13.00, il Coordinamento Donne SPI CGIL di San Miniato promuoverà il flash mob Il rispetto non va in pensione, presso il mercato di Ponte a Egola e nell'area antistante la Coop di San Miniato Basso.

Il 24 novembre, alle ore 17.30, la Sala Gabriello Bertini della Casa Culturale di San Miniato Basso ospiterà l'incontro Chi cura chi cura? Caregiver: il volto nascosto della cura, a cura dell'Azienda USL Toscana Centro e della SDS EVV, per approfondire il ruolo spesso poco visibile di chi si prende cura dei familiari.

Sempre il 24 novembre e poi il 27 novembre, dalle 8.30 alle 12, l'ASD Dojo Kintsugi Judo Club San Miniato proporrà al Palazzetto dello Sport di Fontevivo La violenza è la ragione di chi ha torto, laboratori rivolti alle classi quinte del Liceo Marconi, dedicati alla difesa personale e al contrasto degli stereotipi di genere.

Numerose le iniziative previste per il 25 novembre. Alle 15.30, nella Sala delle Sette Virtù del Palazzo Comunale, Cento Lire APS presenterà Fuori dal silenzio, storie di coraggio, con la restituzione di un percorso di scrittura realizzato nelle scuole e con gruppi di adulti, attraverso la lettura di racconti e poesie. Alle 18.00, presso il Centro Antiviolenza Frida Kahlo, l'Associazione Frida APS proporrà La chiave di tutto, una proiezione video seguita da un confronto sul patriarcato e sulla necessità di un cambiamento culturale. Nelle stesse giornate, il Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola promuoverà Vetrine contro la violenza, coinvolgendo le attività commerciali nell'esposizione di un simbolo condiviso contro la violenza sulle donne.

Il 27 novembre, dalle 16 alle 18, al Bibliociaf di Ponte a Egola, Frida APS presenterà il libro Girls Will Be Girls di Emer O'Toole, con la partecipazione della traduttrice Beatrice Gnassi e delle operatrici del Centro Antiviolenza.

Dopo gli appuntamenti istituzionali del 4 e 5 dicembre, il programma proseguirà sabato 12 dicembre, alle ore 17.30, a Palazzo Grifoni, con l'incontro Le tre ghinee di Virginia Woolf: dalla violenza di genere alla cultura della pace, organizzato dal Soroptimist International – Club Valdarno Inferiore, con la professoressa Liliana Rampello.

Il 19 dicembre, dalle ore 16 alle 17, lo Spazio Soci Coop di San Miniato Basso ospiterà Voce libera tutte, laboratorio gratuito dell'Associazione CA.TE.RI.NA. dedicato alla fiducia in sé e alla sicurezza personale attraverso l'uso della voce.

A chiudere il calendario sarà, lunedì 28 dicembre, alle ore 21, all'Auditorium Crédit Agricole di Piazza Buonaparte, la proiezione del film Mia di Ivano De Matteo, con Edoardo Leo, promossa dal Movimento Shalom. La proiezione sarà introdotta dall'Associazione Frida APS, per offrire ulteriori spunti di riflessione sul tema della manipolazione e della violenza nelle relazioni affettive.

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