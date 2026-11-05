Sciopero nazionale, Abbracciami APS: "Pieno sostegno agli assistenti educativi all'autonomia e alla comunicazione"

L'associazione Abbracciami APS, in vista degli scioperi di metà novembre, riconosce pieno sostegno agli Assistenti educativi all'autonomia e alla comunicazione ritenendo le loro rivendicazioni il minimo indispensabile per garantire dignità lavorativa ed economica.

"Un trattamento contrattuale idoneo e il giusto riconoscimento professionale per questi operatori si riflettono direttamente sulla qualità del supporto offerto a ragazze e ragazzi con neurodivergenza e disabilità" dichiara il Consiglio direttivo di Abbracciami.

"​Nei bandi di gara comunali è necessario superare il criterio del massimo ribasso, vincolando le aggiudicazioni all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative ed escludendo le offerte economicamente inadeguate. Occorre ridurre la catena delle esternalizzazioni per dare stabilità ai lavoratori, avviando confronti periodici per monitorare i carichi operativi e la qualità dei servizi erogati. Infine, anche nei budget di co-progettazione e accreditamento, Amministrazioni e Cooperative devono fare la propria parte garantendo tariffe orarie eque, riconducendo il servizio a una reale continuità e responsabilità condivisa", dichiara il direttivo dell'associazione.

Fonte: Abbracciami APS