Sei studenti dell'Università di Firenze premiati per tesi di laurea sulla cooperazione. Adesso parte il nuovo bando

Le energie rinnovabili, il design eco-sociale, la vertenza dei lavoratori dell’ex Gkn, il terzo settore, la gestione dell’assistenza domiciliare, il welfare aziendale: sono i temi delle tesi di laurea di sei studenti dell’Università di Firenze, premiate oggi da Legacoop Toscana con borse di studio per un valore totale di 4.500 euro, grazie alla collaborazione e al sostegno economico della Fondazione NOI - Legacoop Toscana. La cerimonia si è svolta nell’ambito del Salone dello Studente, ospitato alla Stazione Leopolda di Firenze. Le tesi, tre triennali e altre tre magistrali, hanno analizzato esperienze e progetti portati avanti da cooperative toscane.

Intanto è già aperta la nuova edizione del bando, che stanzia altri 4.500 euro per le migliori tesi di laurea su temi e valori legati alla cooperazione e al mutualismo, dal punto di vista giuridico, economico e sociale. Possono partecipare studenti dell’ateneo fiorentino che si laureeranno entro la sessione di aprile 2027. Sono previsti 3 premi da 500 euro ciascuno per i corsi triennali e 3 premi da 1.000 euro ciascuno per quelli magistrali o magistrali a ciclo unico. C’è tempo fino al 31 maggio 2027 per presentare domanda. Tutte le informazioni si trovano sul sito legacooptoscana.coop/ateneo-cooperativo.

L’iniziativa fa parte del progetto Ateneo Cooperativo, che avvicina il mondo accademico e la cooperazione, grazie a protocolli di intesa stipulati con le Università di Firenze, Pisa e Siena. Dal 2018 a oggi, nei tre atenei, sono state premiate più di 30 tesi per un valore complessivo di quasi 40 mila euro.

«Oggi più che mai, in un momento segnato da squilibri sociali profondi e da crisi geopolitiche imprevedibili, c'è bisogno di studiare un modello di sviluppo che consenta un'alternativa al capitalismo sfrenato: un modello compatibile con la giustizia sociale, il benessere collettivo e il rispetto del territorio. Con questo bando, sosteniamo chi studia e approfondisce la cooperazione e il mutualismo come vere alternative economiche. Le giovani generazioni sono le prime a chiedere un'economia diversa: il nostro compito è offrire loro strumenti, conoscenze e spazi per costruirla, perché un altro modo di fare impresa non è solo possibile, ma già esiste ed è necessario», dice la presidente della Fondazione NOI - Legacoop Toscana, Irene Mangani.

«Le tesi premiate testimoniano la capacità delle nostre studentesse e dei nostri studenti di affrontare questioni di grande attualità, coniugando le conoscenze acquisite durante il percorso universitario con l’analisi di esperienze concrete. La collaborazione con Legacoop Toscana rappresenta un’importante occasione per avvicinare la formazione accademica alle realtà economiche e sociali del territorio, valorizzando il contributo che le nuove generazioni possono offrire nell’individuare risposte innovative alle sfide contemporanee. Attraverso iniziative come questa, l’Ateneo intende incoraggiare una ricerca attenta ai bisogni della collettività e promuovere una cultura della responsabilità, della partecipazione e della sostenibilità, principi che trovano nel modello cooperativo un’importante espressione», dichiara la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci.

LE TESI PREMIATE

Lauree triennali

Vittoria Cacciavillani

L’energia rinnovabile come bene comune: ripensare il sistema di governance delle CER attraverso la prospettiva di Ostrom

Scienze Politiche

Carlotta Boschi

Con-Tatto. Un progetto di design eco-sociale con i volontari della cooperativa sociale Le Rose

Disegno Industriale – Dipartimento di Architettura

Alessandro Garaffi

La vertenza dei lavoratori ex-GKN: immaginario collettivo di giustizia climatica e sociale

Scienze Politiche

Lauree magistrali

Andrea De Toni

Dalla gara alla rendicontazione. Analisi del ciclo di gestione delle commesse pubbliche nel terzo settore: il caso della Cooperativa Sociale Arca

Accounting, Auditing e Controllo di Gestione - Scuola di Economia e Management

Irene Montagnani

Formazione, career development e welfare aziendale: il caso studio di Unicoop Firenze

Scienze Pedagogiche e Management della Formazione per lo sviluppo sostenibile - Scuola di Studi Umanistici e della Formazione

Tommaso Colosi

Development of an Agent-Based Simulation Model for the Management of Home Care Service Processes

Management Engineering Scuola di Ingegneria

Fonte: Legacoop Toscana - Ufficio stampa

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