Terza corsia A1 tra Firenze sud e Incisa, lavori rinviati per maltempo

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Rinviata la seconda fase dei lavori, inizialmente prevista dal 6 al 9 novembre

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo atteso nell'area toscana nei prossimi giorni, viene rinviata l’esecuzione della seconda fase delle attività relative all’apertura di 4 km di nuovo tracciato di A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello, inizialmente prevista a partire dalla serata di domani.

Di conseguenza, viene annullata la chiusura del suddetto tratto, in entrambe le direzioni, programmata dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 novembre, così come non verranno attivate le modifiche alla viabilità previste per le ore diurne del fine settimana.

L’aggiornamento del cronoprogramma verrà condiviso nei prossimi giorni con gli Enti locali, quando potrà essere individuata una nuova data utile alle lavorazioni.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Fonte: Autostrade

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