Toscana delle Donne, al via la quinta edizione

dalla Regione Firenze
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Cristina Manetti

Esordio al Teatro Verdi di Firenze con Foglietta, Boosta, Bezzaz

Via alla quinta edizione de La Toscana delle Donne. L’esordio sarà domenica 8 novembre alle ore 17 al Teatro Verdi di Firenze con Anna Foglietta, attrice e regista; Roberto Cacciapaglia, compositore e pianista; Davide “Boosta” Dileo, fondatore dei Subsonica; Simona Bencini, voce dei Dirotta su Cuba, e Rajae Bezzaz, conduttrice radiofonica e reporter.

Quello di domenica sarà il primo dei tanti appuntamenti che per 21 giorni, dall’8 al 28 novembre, coinvolgeranno Firenze e tutta la Toscana: spettacoli, musica, arte, cultura e iniziative dedicate ai diritti, alla salute, al lavoro e alla parità di genere.

La manifestazione è ideata dall'assessora regionale alla Cultura e alle Pari opportunità Cristina Manetti, che per questa quinta edizione ha scelto il titolo “Straniere”.

Il tema di quest'anno propone un viaggio attraverso i territori e le storie delle donne che vivono in Toscana, con uno sguardo particolare a quelle che arrivano da Paesi e culture diverse e che hanno scelto questa regione per costruire il proprio futuro. Un invito a trasformare le differenze in occasioni di incontro e a riflettere sul significato dell'appartenenza a una comunità.

Gli artisti che si alterneranno sul palco la sera dell’8 novembre sono protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dell'informazione. Con i loro linguaggi ed esperienze diverse racconteranno identità, appartenenza, libertà e differenze, dando voce a storie e sensibilità che invitano a superare confini e pregiudizi.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Eugenio Giani, la serata vedrà fare gli onori di casa all’assessora Cristina Manetti. Quindi spazio agli ospiti.

Il programma completo della manifestazione è disponibile su www.latoscanadelledonne.it.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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