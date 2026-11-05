Vinci, un weekend tra teatro, tradizione culinaria e laboratori

Il Teatro di Quarconia ritorna protagonista del fine settimana di eventi a Vinci con ‘Sposa chiunque… basta che sia ricco’, la brillante commedia della compagnia Il Cerchio di Gesso di Castelfiorentino per Teatrocastello, con la regia di Diego Conforti, programmata per sabato 7 novembre alle 21 al Teatro di Vinci.

Quando le difficoltà economiche mettono a rischio una vita agiata, due sorelle escogitano un piano tanto semplice quanto discutibile: trovare alla giovane figlia uno sposo facoltoso che possa risolvere ogni problema. Peccato che i pretendenti non siano proprio dei principi azzurri! Tra personaggi stravaganti, situazioni paradossali e colpi di scena, la ricerca del buon partito si trasforma in una girandola di imprevisti tutta da ridere.

Perché, quando il portafoglio conta più del cuore, anche il matrimonio può diventare un affare, ma non sempre come previsto.

Ogni sabato, fino al 5 dicembre, gli spettacoli di Quarconia prevedono un biglietto di ingresso. Tutte le informazioni al 3519142705 o casadelpopolovinci@gmail.com.

E torna anche la tradizionale Festa all’Olio di Vitolini, organizzata dalla Compagnia degli Ortacci, per celebrare l’olio nuovo e i sapori della tradizione, nella piazza della chiesa dei Santi Apostoli, in paese.

Sabato 7 novembre, alle 20, è in programma una cena a tema in capanna, dal titolo “Olio novo e antichi sapori”.

Il menù prevede antipasto degli Ortacci, minestra di fagioli con farro, rosticciane, zampino di maiale, patatine fritte, fagioli e castagnaccio.

Costo: 25 euro, con prenotazione obbligatoria ai numeri 3493739611 e 3391899073.

Domenica 8 novembre spazio agli stand gastronomici con fettunte, olio nuovo, caldarroste, castagnaccio e tante altre specialità.

Un’occasione per scoprire e gustare i sapori autentici del territorio, tra tradizione, convivialità e profumi d’autunno.

Domenica 8 (alle 15.30) ‘Una domenica con Leonardo’. Il tema del giorno è ‘Occhio e cervello’, che lavorano in perfetta sinergia per permetterci di vedere il mondo… o almeno così crediamo!

Ma cosa succede quando il cervello decide di non dare retta ai nostri occhi? I partecipanti al laboratorio lo scopriranno insieme esplorando il mondo delle cosiddette illusioni ottiche, e in particolare di quelle che Leonardo utilizzò, come accorgimenti prospettici, nel dipinto fiorentino dell’Annunciazione.

Dopo una breve escursione alla sezione Leonardo e la pittura, dove ci sarà l’occasione di osservare da vicino la riproduzione ad alta definizione del celebre dipinto, l’attività proseguirà nella sala didattica del museo. Qui i partecipanti realizzeranno delle vere e proprie anamorfosi: immagini misteriose e apparentemente indecifrabili che, come per magia, si svelano e riprendono forma solo se osservate da un unico, preciso punto di vista.

Le attività di Una domenica con Leonardo sono pensate per le famiglie con bambini in età compresa fra i 6 e gli 11 anni, con un costo di 5 euro a persona. Informazioni e prenotazioni a info@museoleonardiano.it oppure 0571933285.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il- comune , su visit-vinci.it/calendario- eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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