Casa Boccaccio, apre il 7 novembre la nuova biglietteria: più spazio, maggiore visibilità e un primo piano accessibile

Un primo importante traguardo nel percorso di riqualificazione di Casa Boccaccio. A seguito di una parte significativa dei lavori già realizzati, sarà infatti possibile aprire al pubblico la nuova biglietteria, più ampia e funzionale, collocata in una posizione di maggiore visibilità su via Boccaccio, e rendere accessibile l’intero primo piano dell’edificio.

Si tratta di un passaggio importante che consentirà di migliorare fin da subito l’accoglienza dei visitatori e la fruibilità degli spazi, valorizzando ulteriormente uno dei luoghi simbolo di Certaldo e legato indissolubilmente alla figura di Giovanni Boccaccio.

La nuova biglietteria rappresenta un miglioramento concreto per chi visita Casa Boccaccio: gli spazi più ampi permetteranno di organizzare meglio i servizi di accoglienza, mentre la posizione affacciata su via Boccaccio renderà il punto di accesso più facilmente individuabile da cittadini e turisti.

Contestualmente, sarà possibile rendere accessibile tutto il piano terra, ampliando le opportunità di visita e di fruizione degli ambienti della struttura.

L’apertura della nuova biglietteria è fissata per sabato 7 novembre, in occasione delle Giornate dell’Archeologia, un appuntamento che offrirà l’opportunità di presentare al pubblico questa prima fase dei lavori e le novità già concretamente disponibili.

La realizzazione di questa prima fase degli interventi è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Regione Toscana, il cui sostegno ha consentito di procedere con tempestività nell’attuazione del progetto. A entrambe le istituzioni va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il prezioso supporto.

Gli interventi di riqualificazione non sono ancora conclusi: il completamento complessivo dei lavori è previsto tra dicembre e gennaio. L’apertura della nuova biglietteria e la maggiore accessibilità degli spazi rappresentano tuttavia un risultato significativo, che permette di anticipare alcuni dei benefici del progetto e di proseguire, parallelamente ai lavori ancora in corso, nel percorso di miglioramento dell’accoglienza e della valorizzazione di Casa Boccaccio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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