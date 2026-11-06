La Casa della Comunità Morgagni di Firenze chiude un giorno per lavori

Sabato 7 novembre. La continuità assistenziale e gli altri servizi resteranno attivi nelle strutture limitrofe. Da lunedì l’attività riprenderà regolarmente
Resta chiusa domani sabato 7 novembre, la Casa della Comunità Morgagni, a causa degli interventi di riqualificazione e potenziamento connessi con il PNRR. Le attività proseguono regolarmente nelle strutture limitrofe e utenti e personale sono stati informati della chiusura.
Il PIR (Punto di Intervento Rapido) sarà attivo presso le Case della Comunità La Pira e Dallapiccola, l’attività dell’ambulatorio infermieristico sarà garantita presso la Casa della Comunità La Pira e il consultorio svolgerà l’attività presso la Casa della Comunità Le Piagge. Rimane inoltre attivo il servizio di continuità assistenziale presso la postazione di Rifredi.
L’Azienda sanitaria si scusa per i disagi e ricorda che da lunedì 9 i servizi della Casa della Comunità Morgagni riprendono regolarmente l’attività.
Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa
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