A Empoli torna Germogli: educare bambini e bambine a stare insieme

Torna per il sesto anno Germogli - Coltiviamo i diritti dell'umanità di domani, la rassegna di eventi che il Comune di Empoli organizza per celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre). L'edizione di quest'anno è dedicata all'articolo 15 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottata nel 1989. L’articolo promuove il diritto dei bambini e delle bambine di stare insieme agli altri, un diritto inalienabile per la crescita dei più piccoli e la promozione della solidarietà e dell'amicizia.

Anche quest'anno sono due i momenti dedicati: Aspettando Germogli, in programma dal 13 al 19 novembre, e la rassegna vera e propria Germogli, dal 20 al 22 novembre. Germogli terminerà martedì 24 novembre con il conferimento della cittadinanza onoraria ai minori stranieri nati e residenti a Empoli. Un riconoscimento simbolico e istituzionale di appartenenza e integrazione conferito dal sindaco Alessio Mantellassi e dall'assessora Maria Grazia Pasqualetti.

LE DICHIARAZIONI - A presentare Germogli 2026 è l'assessora Pasqualetti: "Educare i bambini e le bambine a stare insieme significa accompagnarli, fin da piccoli, a riconoscere l'altro, a rispettare le differenze e a costruire relazioni basate sull'amicizia, sulla solidarietà e sull'inclusione. Il diritto di stare insieme, al centro di questa sesta edizione di Germogli, non è soltanto un principio da affermare, ma un'esperienza da vivere ogni giorno, a scuola e in tutti gli spazi della comunità. Come amministrazione crediamo che la scuola abbia un ruolo fondamentale in questo percorso, perché è uno dei primi luoghi in cui bambini e bambine imparano a condividere, a confrontarsi, a collaborare e a sentirsi parte di un gruppo. Con Germogli vogliamo offrire occasioni di incontro, riflessione e partecipazione, coinvolgendo bambini, famiglie, scuole e realtà del territorio. Coltivare i diritti dell'infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità, costruendo insieme una città in cui ciascuno possa sentirsi accolto, riconosciuto e libero di crescere".

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

Ore 17.00-18.00

Mi ascolti? Ti racconto chi sono

Laboratorio con Francesca Spinelli, logopedista presso la libreria Mondadori (via C. Ridolfi 116)

Attraverso la lettura condivisa degli albi illustrati Ascolta di Cori Doerrfeld e Che cos’è un bambino? di Beatrice Alemagna, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di scoperta e condivisione delle proprie emozioni, dei propri interessi e della propria identità. A seguire, realizzeranno un elaborato creativo personalizzato, scegliendo immagini e parole per raccontare sé stessi e riflettere sull’importanza di esprimersi e sentirsi ascoltati.

Per bambini e famiglie

Ore 17.00-18.30

Finché un giorno. Dire, fare, cooperare

Tutto quello che avreste voluto sapere su come costruire un mondo migliore per tutti. Presso la libreria Rinascita Ubik, Via C. Ridolfi 53

Libro omaggio per i partecipanti.

Età 12-18 anni

SABATO 14 NOVEMBRE



Ore 10.30-11.30

Baby M-Assaggi NATI PER LEGGERE A PALAZZO LEGGENDA

Piccole voci, grandi scoperte! Tra libri, versetti buffi e suoni sorprendenti, vivremo un dolce momento insieme fatto di lettura, coccole e meraviglia, dedicato ai più piccoli e alla magia delle prime storie. Un momento speciale per avvicinarsi ai libri fin dai primi mesi di vita.

Famiglie con bambini/e da 6 a 18 mesi

Ore 11.00-12.30

Mostri, maiali e altre avventure insieme

Presso la libreria Nessun Dove, Piazza Farinata degli Uberti

Laboratorio di disegno per bambini e bambine condotto dall’illustratore Simone Frasca e basato sul suo libro “Il fato mannaro” (Piemme, 2026).

Età 4-10 anni

Ore 16.30-18.00

DAL LIBRO AL FARE. Per favore signor Panda!

Presso Palazzo Leggenda, via Paladini

Dopo un dolce assaggio di lettura, realizzeremo tutti insieme la nostra ciambella al gusto colla e fantasia da donare a chi vogliamo bene (o a chi ce la chiede per favore)!.

Età 5-9 anni

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Ore 16.00

La piazza dei legami: mani che intrecciano, storie di vetro

Presso il Museo del Vetro (via C. Ridolfi, 70)

Colori e trasparenze: con le mani e la fantasia creiamo intrecci e legami. Ricostruiamo insieme le fasi di produzione del fiasco.

Famiglie con bambini e bambine da 4 a 8 anni.

Costo: 15€ a famiglia

Museo del Vetro

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

Ore 17.00-18.30

CREATIVITÀ DIGITALE. Lego Green!

Presso Palazzo Leggenda (via Paladini)

Bonsai o Aloe? Mangrovia o abete? Non importa se piccole o grandi, grasse o sempreverdi, l’importante è che siano piante fatte di Lego (e realizzate al computer)!

Età 8-12 anni

GERMOGLI

VENERDÌ 20 NOVEMBRE



Ore 17.00-18.30

Crescere insieme è una bellissima avventura!

Presso Palazzo Leggenda (via Paladini)Attraverso storie da ascoltare, emozioni da condividere e un divertente laboratorio creativo, scopriremo quanto è bello stare insieme e imparare gli uni dagli altri. Perché ogni incontro può essere un piccolo seme da cui far germogliare nuove amicizie!

Età 2-5 anni

Ore 17.30

Consiglio dei bambini e delle bambine

Presso il Comune di Empoli, Sala Consiliare

Ore 20.00

Video pillola di diritto del sindaco

Trasmesso online

Ore 20.05

Video “Il diritto dei bambini e delle bambine a stare insieme nei servizi educativi di Empoli“

Trasmesso online

SABATO 21 NOVEMBRE

Ore 10.00-12.00

Armonie condivise

Laboratorio di musicoterapia con Vera Cammelli – musicoterapeuta a cura dell’Associazione L’Albero che Cammina. Presso Palazzo Leggenda (via Paladini)

Laboratorio giocoso per bimbi e genitori. Un’occasione per entrare in relazione attraverso il linguaggio musicale.

Famiglie con bambini/e età 0+

Ore 10.30

Non stanno solo giocando… Stare con gli altri: un’esperienza preziosa per crescere

Incontro con Elisa Bertelli, coordinatrice pedagogica del Comune. Presso il Centro Trovamici (largo della Resistenza)

Per genitori di bambini e bambine in età 0-6 anni, educatori, educatrici, insegnanti.

Ore 10.00-12.00

Tutti nessuno escluso!

Laboratorio teatrale a cura di GiallomareMinimalTeatro. Presso Palazzo Leggenda (via Paladini)

Assaggi di teatro attraverso giochi, improvvisazioni corali e piccole drammatizzazioni.

Durante il laboratorio sarà usata la carta per trasformarsi o per creare oggetti quotidiani, con musica e movimenti, i piccoli protagonisti potranno mettersi in relazione con gli altri attraverso il gioco del teatro e creare un divertente piccola messa in scena.

Età: 6-10 anni

Ore 16.30-18.00

Dall’IO al NOI: un Ponte di parole

Laboratorio creativo con Vanessa Gai a cura dell’Associazione Culturale “Il Ponte” APS. Presso Palazzo Leggenda (via Paladini)

Cosa succede quando cerchiamo nuove parole per stare insieme?

In questo laboratorio creativo grandi e piccoli costruiranno un vero e proprio “ponte di parole”. Partendo da piccoli mattoncini di carta che raccontano la distanza, i silenzi o i momenti in cui ci sentiamo un po’ lontani, useremo forbici, colori e fantasia per trasformarli. Insieme a genitori e nuovi amici, cercheremo le parole della condivisione, del gioco e del divertimento comune. Su un immenso foglio condiviso, tra ritagli e tempere accese, daremo vita a un gigantesco murales: il racconto visivo di come ogni distanza possa essere superata per scoprire la piacevolezza e la bellezza di un grande “NOI” Dai 5 agli 11 anni (bambini e genitori insieme)

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Ore 16.30 – 17.30

Piccoli esploratori di emozioni: costruiamo la nostra valigetta!

Laboratorio sul sonno con Martina Nudo – pedagogista. Presso libreria Mondadori (via C. Ridolfi 116)

Lettura dell’albo illustrato Il mostro dei colori Dottore ed attività creativa con bambini e genitori. Dopo aver letto e riflettuto insieme sul mondo delle emozioni e della modalità di gestione di queste, ogni bambino costruirà la propria valigetta con all’interno tutto quello che lo può aiutare a gestire determinati momenti.

Bambini/e e famiglie età 5+ anni

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE

Ore 17.30

Conferimento della cittadinanza onoraria ai minori stranieri nati e residenti a Empoli

Presso il Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri)

Il Sindaco Alessio Mantellassi e l’Assessora Maria Grazia Pasqualetti conferiranno la cittadinanza onoraria ai ragazzi e alle ragazze con background migratorio nati e nate a Empoli nel 2015. Un riconoscimento simbolico e istituzionale di appartenenza e integrazione.

Accompagnamento musicale a cura di Amine Ezzalzouli.

PER INFORMAZIONI - Mail germogli@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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