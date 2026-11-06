Il 'Giocattolo Sospeso' torna a Firenze, un regalo anonimo per i bambini bisognosi

Dopo il successo delle ultime edizioni torna anche quest'anno il progetto "Giocattolo Sospeso", l'iniziativa di solidarietà promossa dal Comune di Firenze per regalare un sorriso ai bambini e alle bambine più bisognosi in vista delle festività natalizie. La Giunta comunale ha approvato la delibera che dà ufficialmente il via all'edizione 2026.

L'iniziativa, ispirata alla storica tradizione napoletana del "caffè sospeso", è nata a Firenze nel 2021 e ha visto crescere di anno in anno la partecipazione di cittadini ed esercenti. L'obiettivo è chiaro: permettere a chiunque lo desideri di acquistare un gioco o un pensiero da lasciare "in sospeso" nei negozi aderenti, destinato ai bambini delle famiglie più bisognose. L'Amministrazione Comunale invita negozi di giocattoli, farmacie ed edicole a aderire al progetto.

A tutte le attività aderenti verrà rilasciato un logo ufficiale numerato da esporre in vetrina, per essere facilmente riconoscibili dai clienti. I negozianti registreranno settimanalmente i giocattoli lasciati "in sospeso" dai cittadini e comunicheranno il numero alla Direzione Servizi Sociali del Comune. Successivamente, grazie alla preziosa collaborazione con il tessuto associativo e del terzo settore locale, i regali verranno ritirati e distribuiti direttamente alle famiglie.

“Un’iniziativa che riscuote sempre più successo e che testimonia la solidarietà di Firenze e dei fiorentini, nata e promossa da una rete di negozi storici della nostra città e portata avanti di anno in anno con sempre più entusiasmo - dice l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini - Siamo contenti di inaugurare questa nuova edizione del ‘Giocattolo Sospeso’, i negozi sono parte integrante e fondamentale della nostra città e si dimostrano ancora una volta protagonisti di iniziative a favore di cittadini e famiglie. Invitiamo ad aderire numerosi, è l’occasione per regalare un Natale più felice alle famiglie in situazioni di maggior bisogno”.

“Il Giocattolo Sospeso torna con l’obiettivo di portare un sorriso e un momento di felicità a bambine e bambini che vivono in famiglie in condizioni di fragilità socioeconomica – ha dichiarato l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – Con questa iniziativa vogliamo offrire un’occasione concreta per far sentire la vicinanza della nostra comunità e permettere a ogni bambino di trovare un regalo sotto l’albero. Per questo invitiamo anche quest’anno cittadini e attività commerciali ad aderire: basta un piccolo gesto, un giocattolo lasciato in sospeso, per regalare felicità”.

Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione e per iscrivere la propria attività, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Firenze al seguente link https://www.comune.firenze.it/giocattolo-sospeso-2026

Fonte: Comune di Firenze