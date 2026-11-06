Incidente sulla Fi-Pi-Li tra Montelupo e Ginestra, code in diminuzione

Incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 novembre, sulla Fi-Pi-Li tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. È successo intorno alle 13, con code in entrambe le direzioni. Dall'ultimo aggiornamento del portale regionale Muoversi in Toscana, delle 15.20, il traffico in direzione Firenze risulta sbloccato: "Si procede, con code a tratti, sulla sola corsia di marcia", mentre in direzione Pisa/Livorno "restano 5 km di coda in smaltimento".

Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della Fi-Pi-Li, ha informato che "si è verificato un incidente tra le uscite di Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina che ha coinvolto le carreggiate in ambo le direzioni".

Nello scontro, avvenuto al km 17 in direzione Firenze, sarebbero rimasti coinvolti un'auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i tecnici del servizio di Global Service. Da quanto si apprende un uomo di 33 anni, che avrebbe riportato un forte trauma addominale, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Alle 14.50 il traffico risultava ancora bloccato mentre nella direzione opposta, per Pisa/Livorno, erano registrati 6 km di coda in diminuzione tra Lastra a Signa e Montelupo. L'incidente adesso risulta risolto.

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