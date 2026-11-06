Incidente sulla Fi-Pi-Li tra Montelupo e Ginestra, code in diminuzione

Cronaca Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

Poco dopo le 13 di oggi. Coinvolte entrambe le direzioni

Incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 novembre, sulla Fi-Pi-Li tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. È successo intorno alle 13, con code in entrambe le direzioni. Dall'ultimo aggiornamento del portale regionale Muoversi in Toscana, delle 15.20, il traffico in direzione Firenze risulta sbloccato: "Si procede, con code a tratti, sulla sola corsia di marcia", mentre in direzione Pisa/Livorno "restano 5 km di coda in smaltimento".

Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della Fi-Pi-Li, ha informato che "si è verificato un incidente tra le uscite di Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina che ha coinvolto le carreggiate in ambo le direzioni".

Nello scontro, avvenuto al km 17 in direzione Firenze, sarebbero rimasti coinvolti un'auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i tecnici del servizio di Global Service. Da quanto si apprende un uomo di 33 anni, che avrebbe riportato un forte trauma addominale, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Alle 14.50 il traffico risultava ancora bloccato mentre nella direzione opposta, per Pisa/Livorno, erano registrati 6 km di coda in diminuzione tra Lastra a Signa e Montelupo. L'incidente adesso risulta risolto.

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Cronaca
6 Novembre 2026

Scontro tra due auto sulla SS67, una si ribalta: due feriti in codice giallo

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, quando due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato il ribaltamento di uno dei mezzi sulla SS67 [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
17 Ottobre 2026

Concluso l'intervento sulla frana di sponda del Turbone: in sicurezza la vecchia discarica

Si è concluso l'intervento di consolidamento di una sponda del torrente Turbone, affluente della Pesa, nell'omonima frazione di Montelupo Fiorentino, che era stata smossa durante gli eventi alluvionali del marzo [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
7 Ottobre 2026
municipio montelupo

Appartamenti in piazza Unione Europa, Montelupo chiede un confronto al Ministero

Il Comune di Montelupo Fiorentino torna a seguire da vicino la vicenda degli appartamenti di Piazza dell’Unione Europea realizzati dalla Cooperativa Primavera 90 e da anni interessati dalla procedura di [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina