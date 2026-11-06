Incidente sulla Ss 62 "della Cisa" ad Aulla, muore una donna

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.45, sulla strada statale 62 "della Cisa", ad Aulla, in provincia di Massa Carrara.

L'incidente, avvenuto al km 12,250, per cause in corso di accertamento ha coinvolto un solo veicolo. Una donna di 78 anni è purtroppo deceduta mentre un'altra persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Anas.

In una nota Anas comunica che la strada statale è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, tra Santo Stefano di Magra (SP) e Aulla (MS). Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.