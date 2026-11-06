"Morfosintesi": a Montespertoli la prima personale di Calamassi

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Esposti al Loft 19 dal 7 al 15 novembre i lavori in bianco e nero in un'esposizione patrocinata dal Comune e dal Circolo Fermoimmagine

Da sabato 7 a domenica 15 novembre 2026, gli spazi del Loft 19 in via Sonnino 19/21 a Montespertoli ospitano 'MorfosintesiIl flusso della forma tra solido e organico', la prima esposizione personale dell'artista Samuele Calamassi.

L'evento, promosso con il patrocinio del Comune di Montespertoli e organizzato in collaborazione con il Circolo Fotografico Fermoimmagine, propone al pubblico un suggestivo viaggio visivo interamente sviluppato in bianco e nero. Attraverso l'uso dell'inchiostro su carta, l'autore mette in scena un'intensa metamorfosi dove il rigore geometrico si fonde con il caos istintivo della materia organica, dando vita a un percorso viscerale e ipnotico.

L'inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 7 novembre alle ore 18. La mostra sarà poi accessibile nei due fine settimana di apertura: l'inaugurazione del sabato 7 dalle 18 alle 20, mentre domenica 8, sabato 14 e domenica 15 novembre i visitatori potranno accedere sia al mattino, dalle 10 alle 12, sia nel pomeriggio, dalle 17 alle 19.

Per maggiori dettagli e informazioni è possibile fare riferimento ai canali del circolo organizzatore o contattare direttamente l'artista via e-mail.

Fonte: Circolo Fotografico Fermoimmagine

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