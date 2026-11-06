Occupazione Virgilio di Empoli: quarta giornata tra geopolitica, scuola e mondo del lavoro

Si è conclusa la quarta giornata di occupazione all'IIS Virgilio di Empoli, un percorso che continua a dimostrare il forte impegno civile, sociale, politico degli studenti e studentesse della nostra scuola.

La mattina si è aperta con l'intervento di Pilade Cantini sull'analisi della situazione geopolitica attuale. L'incontro ha offerto importanti approfondimenti sulla svolta dell'elettorato americano nel contesto delle elezioni mid-term, l'ingresso della Cina nel WTO e le ripercussioni di ciò sugli equilibri internazionali, le guerre attuali e il modo in cui esse hanno avuto e stanno avendo un forte impatto sull'economia globale.

Sempre durante la mattina si è tenuto un incontro con il Consultorio di Empoli, per affrontare il tema dell'educazione sesso-affettiva e farne corretta informazione.

In seguito, nel pomeriggio, la referente di Tocca a noi, Irene Borsini, nella sede dell'artistico di via Fucini, ha presentato la propria associazione e proposto un'attività laboratoriale, volta a individuare e capire come risolvere, attraverso proposte concrete su piccolo territorio, problematiche sociali di particolare rilevanza per noi giovani.

La giornata si è conclusa con l'intervento della responsabile del settore Scuola e Cultura della CGIL, creando un ponte diretto tra gli studenti e il mondo del lavoro, attraverso una riflessione partita con l'intervento di due studentesse che avevano partecipato allo sciopero generale del 17 Ottobre. Tale intervento è stato individuato come emblematico, in quanto temi quali tagli all'istruzione e paura per il futuro sono gli stessi che hanno spinto la nostra occupazione.

Gli studenti e le studentesse in occupazione dell'IIS Virgilio di Empoli

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