Papilloma virus, a Pisa il convegno dell'Aoup sulla prevenzione

"La Prevenzione delle infezioni da HPV": questo il titolo del convegno che si terrà il 26 novembre a Pisa nell'Aula Magna del Polo Fibonacci (Edificio E) dell'Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 3 (inizio alle 8.30), organizzato da Beatrice Casini, professoressa associata di Igiene generale e applicata all'Università di Pisa (Unità operativa di Igiene e Epidemiologia dell’Aoup) e da Tommaso Simoncini, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’ateneo pisano e direttore dell’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia 1 dell’Aoup.

L'evento vuole fare il punto della situazione sulle strategie di diagnosi, sorveglianza e prevenzione dell’infezione da papilloma virus, con un focus particolare sulla disinfezione dei dispositivi medici, al fine di implementare le pratiche cliniche, garantire una adeguata percezione del rischio e aumentare la sicurezza delle cure.

L’iscrizione è gratuita e rilascia 6 crediti Ecm per medici chirurghi specialisti in ginecologia, microbiologia e virologia, infettivologia, igiene e medicina preventiva, infermieri, biologi e farmacisti.

Fonte: Azienda ospedaliero-universitaria pisana - Ufficio Stampa

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