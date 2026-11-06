Viola i domiciliari, i carabinieri lo trovano in una via del centro: denunciato 45enne

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Piombino hanno denunciato a piede libero un 45enne campano residente nella zona per aver violato gli arresti domiciliari. L'uomo era sottoposto alla misura cautelare per aver commesso numerosi reati contro la persona e il patrimonio. Durante un controllo dei militari nella sua abitazione, però, non è stato trovato in casa.

I carabinieri si sono immediatamente attivati per cercarlo e, sfruttando la conoscenza del territorio e delle sue abitudini, sono riusciti a rintracciarlo in una via del centro di Piombino.

Una volta bloccato, il 45enne, che non ha saputo fornire una valida giustificazione per la propria assenza, è stato sottoposto a controllo e perquisizione. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato a piede libero per evasione.

A carico dell'uomo risultano, tra il 2000 e il 2020, ripetute segnalazioni per reati legati agli stupefacenti, reati contro la persona, tra cui resistenza e lesioni, in alcuni casi aggravati dall'uso di un'arma impropria, e contro il patrimonio, come furto aggravato, danneggiamento e truffa.

Il 45enne potrebbe ora incorrere in un aggravamento della misura cautelare, con il rischio che si riaprano per lui le porte del carcere.

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