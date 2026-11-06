Plures Alia, possibili disservizi per assemblee sindacali a novembre

Plures Alia informa che la Fit CISL ha indetto alcune assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono servizi nei territori dell’area fiorentina, pistoiese e pratese. Le assemblee previste per i giorni 10, 12, 17 e 19 novembre avranno una durata media di due ore ciascuna, nei turni di lavoro di mattina, pomeriggio e notte (10-12/13-15/20-22).

Di conseguenza potranno verificarsi rallentamenti nello svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade e nell’attività degli Ecocentri, degli Ecofurgoni, degli Infopoint del Punto Alia e degli sportelli Tari.

Questo in dettaglio il calendario delle assemblee per aree territoriali: 10 novembre per l'area fiorentina; 12 novembre a Pieve a Nievole; 17 novembre per l’area pratese; 19 novembre per l’area pistoiese.

Plures Alia assicura il massimo impegno affinché la situazione sia riportata alla normalità nel minore tempo possibile.

Per informazioni è possibile consultare Aliaestra oppure contattare il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai seguenti numeri: 800 888 333 (rete fissa, gratuito), 199 105 105 (rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore) e 0571 196 9333 (rete fissa e mobile).

Fonte: Uffio Stampa - Alia

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