Pranzo solidale dedicato ai giovani a Castelfiorentino

Un’occasione per stare insieme, e per condividere lo spirito solidale di un’iniziativa pensata soprattutto per i giovani. Domenica 8 novembre la sezione soci Unicoop di Castelfiorentino organizza un pranzo presso la Mensa Caritas di Santa Maria della Marca (piazza Grandi), con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai giovani della Casa Famiglia San Martino e allo sportello “Giovani” del Centro Aiuto Donna Lilith.

Un pranzo, dunque, che in maniera analoga ad altre iniziative promosse in passato dalla sezione soci Unicoop, va ben oltre il semplice momento conviviale. Esso rappresenta infatti un modo per rafforzare l’idea di una Comunità che si prende cura dei propri ragazzi, in particolare dei minori che si trovano in difficoltà, per realizzare attività, esperienze e progetti pensati per ridurne il disagio, favorire il loro benessere e la loro crescita.

“Ogni anno come sezione soci coop di Castelfiorentino – osserva la Presidente, Giancarla Armano - organizziamo un pranzo solidale, che destina tutto il ricavato a azioni positive sul territorio. Quest'anno pensiamo ai giovani che hanno necessità di una attenzione in più per affrontare il futuro, ed il ricavato andrà a soggetti che stanno operando sul territorio con continuità ed attenzione per dar loro gli strumenti per affrontare la vita”.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino

“Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questa iniziativa – sottolinea l’Assessore alla Politiche Sociosanitarie, Federica Parisi – in cui la solidarietà si fonde con il piacere di ritrovarsi, di trascorrere qualche ora in compagnia, e nella quale la convivialità di un pranzo è legata alla consapevolezza di fare del bene. E’ anche in occasioni come questa che una Comunità si rafforza, investendo sul tessuto sociale, sulla vita di relazione e sul futuro dei nostri giovani”

Il costo del pranzo è 22,00 euro (adulti) e 12,00 euro (ragazzi fino a 12 anni) e prevede un menù costituito da rigatoni alla Norcina, bordatino di fagioli e polenta di farina gialla con cavolo nero croccante, peposo alla castellana, cantuccini e vin santo, caffè e bevande. Per informazioni e prenotazioni (pagamento del pranzo alla prenotazione) Giancarla 339.4100576, o Giovanni 331.9303075

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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