Rio, denunciato un 38enne per condotte violente ai danni dell'ex convivente

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L'uomo avrebbe aggredito la donna durante una lite per gelosia, colpendola al volto e alle costole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

I carabinieri della stazione di Rio hanno denunciato in stato di libertà un 38enne del posto per presunti maltrattamenti ai danni dell'ex convivente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, al culmine di una lite per motivi di gelosia, avrebbe aggredito la donna con uno schiaffo al volto e alcuni calci alle costole, mentre si trovava a terra nel tentativo di proteggersi. Il 38enne si sarebbe inoltre trattenuto nell'abitazione contro la volontà della donna, rifiutandosi di allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti i militari di Rio, supportati dai colleghi dell'aliquota radiomobile della compagnia di Portoferraio. Nel corso dell'intervento, il 38enne avrebbe anche tentato di impossessarsi di un coltello da cucina, venendo prontamente disarmato dai militari.

La donna, che presentava segni di percosse al volto, è stata trasportata al pronto soccorso di Portoferraio, dove i sanitari le hanno riscontrato lesioni mediamente gravi.

I successivi accertamenti, anche attraverso le testimonianze di persone informate sui fatti, hanno permesso di ricostruire un quadro più completo dell'accaduto e di acquisire elementi relativi anche a precedenti episodi di liti violente tra i due, risalenti allo scorso anno.

Per questo motivo, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Livorno secondo le procedure previste dal cosiddetto 'codice rosso'.

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