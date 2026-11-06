Scontro tra due auto in Garfagnana, muore una donna

Cronaca Castelnuovo di Garfagnana
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Tragico incidente nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca dove due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Nell'impatto una donna di 63 anni ha perso la vita.

È successo intorno alle 13.15, in località Acquabona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni le due auto si sono scontrate frontalmente. Purtroppo per la donna, alla guida di uno dei due mezzi, non c'è stato niente da fare. Allertato inizialmente anche l'elisoccorso Pegaso, l'intervento è stato successivamente annullato dopo la constatazione del decesso da parte del personale sanitario. Sostanzialmente incolume, anche se in stato di shock, il conducente dell'altra auto.

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