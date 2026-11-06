Scontro tra due auto sulla SS67, una si ribalta: due feriti in codice giallo

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, quando due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato il ribaltamento di uno dei mezzi sulla SS67 nel territorio comunale di Montelupo Fiorentino.
A bordo dell'auto cappottata si trovava una donna di 23 anni, rimasta intrappolata nell'abitacolo e trattenuta dalle cinture di sicurezza. La conducente ha riportato contusioni agli arti inferiori. Ferito anche un giovane che viaggiava sull'altro veicolo, per il quale è stato riscontrato un trauma alla colonna vertebrale.
Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo.
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