Stefania Falleri festeggia 20 anni da dipendente nel salone 'Nuove Idee' di Cascina

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Un percorso iniziato nel 2006 che conferma la solida filosofia di valorizzazione del personale del team pisano

Un traguardo significativo valorizza la storia e la continuità professionale all'interno del salone di acconciatura ed estetica "Nuove Idee" di Cascina. Lo staff si è infatti riunito per festeggiare i vent'anni di carriera da dipendente di Stefania Falleri, considerata oggi uno dei pilastri fondamentali dell'attività.

Il percorso di Stefania è iniziato nel 2006 quando, mossa dalla passione per il settore ma ancora alle prime armi, è entrata nell'organico come apprendista. Attraverso un impegno costante nel perfezionamento delle tecniche e nella formazione continua, ha saputo trasformare l'esperienza sul campo in una crescita sia personale sia professionale. La sua presenza ha contribuito al consolidamento del prestigio del salone, riconosciuto come realtà di riferimento nell'ambito dell'hair styling nella provincia di Pisa.

La celebrazione di questo ventennio di collaborazione con i titolari Alessandro Cerretini e Massimo Severini e con l'intero team dimostra l'importanza del senso di appartenenza e della continuità all'interno dell'azienda. Una filosofia di gestione del personale non nuova per il salone di Cascina, che già in passato aveva festeggiato il traguardo dei trent'anni di servizio di un'altra collaboratrice, a conferma di una struttura aziendale solida fondata sulla valorizzazione delle risorse umane

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