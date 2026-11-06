Use Computer Gross, domenica il derby contro l'Etrusca Basket

A tre passi da casa per il derby più atteso dell’anno. Destinazione San Miniato per l’Use Computer Gross che domenica alle 18 sfiderà i ‘cugini’ dell’Etrusca per una gara che, come logico che sia, è molto attesa dai tifosi. Un derby che ha una storia recente vista l’ascesa dei samminiatesi negli ultimi dieci anni ma che è comunque una partita che viene preparata e vissuta con uno stato d’animo particolare.

“Affrontiamo una San Miniato che, come negli ultimi anni, presenta una squadra giovane e piena d'energia – spiega coach Luca Valentino - nell'ultima sfida a Chiavari è stata capace di rimontare da -20 giocando una pallacanestro fatta di tanti possessi ed individualità nella quale spiccano i 38 tiri da 3 punti di media tirati a partita. A livello di singoli dovremo prestare la massima attenzione a giocatori come Zanchetta e Atanasovs che sono ottimi tiratori dalla lunga distanza, come confermano i numeri”.

“Restare ludici in attacco riducendo le palle perse e concentrati in transizione difensiva – prosegue - sarà molto importante come il restare compatti nei momenti di difficoltà che una squadra capace di produrre parziali importanti all'interno dei 40 minuti può presentarti. Determinante per il nostro percorso sarà riproporre la durezza e la coesione mostrate sempre finora che sono la base, soprattutto in un campionato finora equilibratissimo”. L’ultima battuta del tecnico biancorosso è per i tifosi: “Sono convinto che una bella marcia in più la darà il nostro pubblico”. Sì perché, come sempre, non mancheranno i tifosi biancorossi al seguito della squadra, una presenza costante ed importante per venire a capo di una partita contro una squadra da prendere con le molle.

L’Etrusca San Miniato, allenata da Gabriele Martelloni, si trova al momento a quattro punti in classifica frutto di due vittorie interne, a conferma della difficoltà a giocare su quel campo. E’ una squadra giovane e veloce che, come sempre negli ultimi anni, è molto temibile al tiro.

Resta da ricordare che San Miniato non trasmette le partite in streaming e che a dirigere il derby saranno Collet di Castelnuovo Berardenga e Martino di Boissano.

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